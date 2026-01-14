El sorteo de la Copa del Rey de Valencia 2026 ya tiene fecha y hora

La ACB ya tiene fecha y horario para el sorteo de la Copa del Rey de Valencia 2026. El Unicaja aún no tiene la clasificación matemática, pero espera estar allí. Una victoria este sábado frente al Covirán Granada le garantizará el billete matemático para la cita con el objetivo de defender su vigente trono de campeón y asaltar otra vez el Roig Arena, esta vez con un título bajo el brazo.

Valencia 2026

Real Madrid, Valencia Basket, Barça, UCAM Murcia y Joventut son los cinco equipos que ya han confirmado su presencia en el torneo del 19 al 22 de febrero, aunque solo el equipo de Sergio Scariolo lo ha hecho como cabeza de serie. Taronjas y blaugranas pueden hacerlo este mismo fin de semana. En la misma situación que el Unicaja están Baskonia y La Laguna Tenerife, participando a la vez de una lucha preciosa por esa cuarta plaza en discordia y última por ser cabeza de serie junto a los de Sito Alonso y la Penya.

El sorteo se celebrará el próximo 26 de enero, a partir de las 12.00 horas en el Teatro Martin i Soler - Palacio de las Artes Reina Sofía. Allí estarán las autoridades locales, Antonio Martín como presidente de la ACB y un representante de cada equipo clasificado. El líder de la Liga Endesa al término de la jornada 17 jugará su partido de cuartos de final el jueves 19 de febrero, pudiendo descansar un día en caso de alcanzar las semifinales.

Jornada 16

De allí saldrá el camino del Unicaja en un torneo que ha dado grandes alegrías en los últimos años 2023 y 2025). Antes, tiene que hacer los deberes. Le vale una victoria frente al Covirán Granada o una derrota tanto del Surne Bilbao de Melwin Pantzar como del Dreamland Gran Canaria.