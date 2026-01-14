Basketball Champions League
El Wurzburg Baskets cierra el Grupo K del Unicaja en el Round of 16
El equipo alemán se suma al Joventut y al Elan Chalon como rivales de los de Ibon Navarro en esta nueva fase de la competición, donde habrá en juego dos billetes a los cuartos de final
Unicaja, Joventut, Elan Chalon y Wurzburg Baskets. Así ha quedado conformado el Grupo K del Round of 16 de la Basketball Champions League que los malagueños deberán superar para acercarse a la Final Four de Badalona. Tres rivales de un nivel muy superior a la fase de grupos anterior y que van a obligar a los de Ibon Navarro a rozar su mejor nivel porque la BCL promete no regalar ni un momento de suspiro para conseguir un billete a los cuartos de final.
El conjunto alemán fue el encargado de cerrar el grupo después de eliminar este miércoles al Patrioti Levice. Necesitó de un tercer partido para hacerlo (92-71) y de la presión de imponerse en casa porque hasta este encuentro siempre había sido el visitante el que se había impuesto en el cruce. Lo hizo el equipo checo en el primer duelo de Alemania (89-92) y repitió la fórmula el Wurzburg lejos de su afición (56-74).
El equipo germano se está confirmando este curso como una de las grandes sensaciones de la BBL y ahora también en la BCL. Es el segundo clasificado en su país con un balance de 11 victorias y cuatro derrotas, por delante de equipos como el Alba Berlín, el Ratiopharm Ulm o el Telekom Baskets Bonn. Solo el Bayern de Múnich le supera (14-1) como líder indiscutible de la competición. Jugadores como Marcus Carr, Davion Mintz, Brae Ivey o Charles Thompson representan sus mayores amenazas.
Primer partido del Round of 16
Precisamente, será el primer rival que ponga a prueba al Unicaja en esta nueva fase de la competición. El equipo alemán aterrizará en el Carpena el próximo miércoles, a partir de las 20.30 horas, en la jornada inaugural del Round of 16, jugando por primera vez en suelo malagueño.
A partir de entonces, el equipo de Ibon Navarro empezará a disputar dos partidos por semana. Unicaja-Covirán Granada, Unicaja-Wurzburg Baskets, Unicaja-UCAM Murcia (final de la primera vuelta de la Liga Endesa), Joventut-Unicaja, BAXI Manresa-Unicaja, Unicaja-Elan Chalon, Unicaja-MoraBanc Andorra, Wurzburg Baskets-Unicaja y Unicaja-Real Madrid es el calendario que los malagueños tienen por delante antes de la Copa del Rey, que aún tienen que certificar.
Resto de eliminatorias
¿Qué ha ocurrido en el resto de eliminatorias del play-in? Esta fase del torneo quedó marcada por lo sucedido en el Hapoel Holon-Trapani Shark, finalizado con un 38-5 en el marcador después de que los italianos se quedaran con solo dos jugadores en la pista. La BCL cerró la eliminatoria y ahora ha sido la justicia la que le ha expulsado de la Lega Basket. El Le Mans eliminó por la vía rápida al Mersin Sports Club, además del ERA Nymburk al Heidelberg, el Elan Chalon al Promitheas Patras para citarse frente al Unicaja y el Karditsa Iaponiki al KK Spartak.
Algo más sufrió el Pallacanestro Trieste para eliminar al Szolnoki Olajbanyasz. En el tercer partido y sobre la bocina, el excajista Jeff Brooks capturó un rebote y anotó la canasta decisiva para clasificar al equipo italiano. Aún más tuvo que sufrir el Tofas Bursa para imponerse al Cholet Basket, de largo el cruce más igualado. También llegaron al tercer y decisivo encuentro, y los franceses tuvieron posesión para pasar al Round of 16.
Los otros tres grupos de la competición son: Rytas Vilnius, Galatasaray, Hapoel Holon y Le Mans; Alba Berlín, AEK de Atenas, Tofas Bursa y Karditsa Iaponiki; y La Laguna Tenerife, Dreamland Gran Canaria, ERA Nymburk y Pallacanestro Trieste.
- Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga
- El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar
- Málaga lanza una ayuda de 200 euros para la vivienda: plazos y quién puede solicitarla
- El campero más barato de Málaga tiene 40 años de historia y se cocina en este restaurante: 'Son los más sabrosos
- Telepizza abrirá de final de enero un nuevo local en la calle Nuestra Señora de Los Clarines de Málaga
- La Aemet avisa: un tren de borrascas traerá lluvias a Málaga esta semana
- Así es el proyecto de Sierra Blanca Estate para la regeneración de El Bulto en Málaga
- Más de 36 horas esperando una cama en las Urgencias del Hospital Regional de Málaga: “Es inhumano”