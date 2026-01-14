El Wurzburg Baskets cierra el Grupo K del Unicaja en el Round of 16

Unicaja, Joventut, Elan Chalon y Wurzburg Baskets. Así ha quedado conformado el Grupo K del Round of 16 de la Basketball Champions League que los malagueños deberán superar para acercarse a la Final Four de Badalona. Tres rivales de un nivel muy superior a la fase de grupos anterior y que van a obligar a los de Ibon Navarro a rozar su mejor nivel porque la BCL promete no regalar ni un momento de suspiro para conseguir un billete a los cuartos de final.

El conjunto alemán fue el encargado de cerrar el grupo después de eliminar este miércoles al Patrioti Levice. Necesitó de un tercer partido para hacerlo (92-71) y de la presión de imponerse en casa porque hasta este encuentro siempre había sido el visitante el que se había impuesto en el cruce. Lo hizo el equipo checo en el primer duelo de Alemania (89-92) y repitió la fórmula el Wurzburg lejos de su afición (56-74).

El equipo germano se está confirmando este curso como una de las grandes sensaciones de la BBL y ahora también en la BCL. Es el segundo clasificado en su país con un balance de 11 victorias y cuatro derrotas, por delante de equipos como el Alba Berlín, el Ratiopharm Ulm o el Telekom Baskets Bonn. Solo el Bayern de Múnich le supera (14-1) como líder indiscutible de la competición. Jugadores como Marcus Carr, Davion Mintz, Brae Ivey o Charles Thompson representan sus mayores amenazas.

El Unicaja iniciará el Round of 16 en el Martín Carpena. / Álex Zea

Primer partido del Round of 16

Precisamente, será el primer rival que ponga a prueba al Unicaja en esta nueva fase de la competición. El equipo alemán aterrizará en el Carpena el próximo miércoles, a partir de las 20.30 horas, en la jornada inaugural del Round of 16, jugando por primera vez en suelo malagueño.

A partir de entonces, el equipo de Ibon Navarro empezará a disputar dos partidos por semana. Unicaja-Covirán Granada, Unicaja-Wurzburg Baskets, Unicaja-UCAM Murcia (final de la primera vuelta de la Liga Endesa), Joventut-Unicaja, BAXI Manresa-Unicaja, Unicaja-Elan Chalon, Unicaja-MoraBanc Andorra, Wurzburg Baskets-Unicaja y Unicaja-Real Madrid es el calendario que los malagueños tienen por delante antes de la Copa del Rey, que aún tienen que certificar.

Resto de eliminatorias

¿Qué ha ocurrido en el resto de eliminatorias del play-in? Esta fase del torneo quedó marcada por lo sucedido en el Hapoel Holon-Trapani Shark, finalizado con un 38-5 en el marcador después de que los italianos se quedaran con solo dos jugadores en la pista. La BCL cerró la eliminatoria y ahora ha sido la justicia la que le ha expulsado de la Lega Basket. El Le Mans eliminó por la vía rápida al Mersin Sports Club, además del ERA Nymburk al Heidelberg, el Elan Chalon al Promitheas Patras para citarse frente al Unicaja y el Karditsa Iaponiki al KK Spartak.

Algo más sufrió el Pallacanestro Trieste para eliminar al Szolnoki Olajbanyasz. En el tercer partido y sobre la bocina, el excajista Jeff Brooks capturó un rebote y anotó la canasta decisiva para clasificar al equipo italiano. Aún más tuvo que sufrir el Tofas Bursa para imponerse al Cholet Basket, de largo el cruce más igualado. También llegaron al tercer y decisivo encuentro, y los franceses tuvieron posesión para pasar al Round of 16.

Los otros tres grupos de la competición son: Rytas Vilnius, Galatasaray, Hapoel Holon y Le Mans; Alba Berlín, AEK de Atenas, Tofas Bursa y Karditsa Iaponiki; y La Laguna Tenerife, Dreamland Gran Canaria, ERA Nymburk y Pallacanestro Trieste.