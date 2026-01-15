Alberto Díaz y la NBA Europa: "No sé cómo va a cuadrar otra ampliación de equipos, de partidos y de calendario"

El club de Los Guindos se prepara para un fin de semana especial. El Unicaja vuelve al Carpena y no lo hará solo porque después de esa cita contra el Covirán Granada (18.00 horas) viene el Unicaja Mijas-Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife (20.30 horas). Alberto Díaz, capitán del masculino, y Javier Pérez, entrenador del femenino, charlaron con Berni Rodríguez en el pódcast cajista Somos Un Equipo para repasar la actualidad de ambos equipos y del baloncesto europeo.

Objetivos y vestuario

El primer paso de este sábado pasa por cerrar la Copa del Rey. "Es cierto que otros años hemos estado más arriba, a ver si podemos escalar algunas posiciones", reconoce el base, manteniendo los mismos objetivos: "A la Copa vamos a ir a hacerlo lo mejor posible, llegar lo más lejos, somos los actuales campeones. La Final Four es otro objetivo y llegar al play off y competir de una manera seria y con aspiraciones es el objetivo a largo plazo".

A ese camino tendrá que llegar con un equipo que, si ya era nuevo, ahora tiene las últimas incorporaciones de Augustine Rubit y Chase Audige. "Cuantos más años tienes, más responsabilidad", siente el capitán, aunque valora mucho el núcleo del vestuario: "Tengo mucha ayuda de compañeros que, aunque no sean de Málaga, Kalinoski, Perry o David saben transmitir la importancia porque lo sienten como suyo y como propio. En ese aspecto, es muy importante, pero estoy rodeado de compañeros que son como malagueños y que lo sienten como nosotros o como cualquier aficionado".

NBA Europa

Es uno de los grandes temas de la semana y a él también se refirió Alberto Díaz desde su prisma como jugador: "No sé cómo va a cuadrar otra ampliación de equipos, de partidos y de calendario. ¿La NBA va a entrar como sistema FIBA o no? ¿Va a respetar las Ventanas? ¿Cómo va a ser el margen salarial? ¿Los equipos de fútbol de grandes capitales van a meter mucho dinero como si fuese un equipo de fútbol? Hay tantas cosas que están en el aire... Me quedo con el calendario como jugador. Viendo a mis compañeros de Euroliga, les resta años de carrera y físicamente están destrozados".

Javier Pérez, anteponiendo su visión como aficionado, explicó: ""Quitarle este modelo europeo a equipos turcos, griegos o españoles y meter al Manchester City o el PSG va en contra de lo que es el baloncesto europeo, nuestro tipo de liga, nuestro tipo de competición. Ellos tienen su deporte con sus normas, sin descensos, sin apenas competir. A mí me sorprende que piensen que en una ciudad como Manchester, que porque el Manchester City ponga dinero va a haber un equipo de baloncesto con tradición y afición como la puede tener un equipo como Unicaja o Panathinaikos. Intentar separar el baloncesto europeo del sentimiento y de las aficiones es muy complicado".

El Unicaja Mijas juega este sábado su tercer partido en el Carpena. / Unicajabfotopress/M.Pozo

El Unicaja Mijas al Carpena

Al margen de todo el entramado continental, es un fin de semana muy especial en el club de Los Guindos y el Carpena se prepara para acoger al Unicaja Mijas. "Para mis jugadoras es el día marcado del año", recuerda el técnico malagueño y anima a los aficionados que acudan al Unicaja-Covirán Granada a apoyar al femenino: "A nosotras nos hace mucha ilusión y animamos a la gente a que, después de ver el masculino, se queden. Las chicas lo merecen y van a intentar hacerlo lo mejor que saben".