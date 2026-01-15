El Martín Carpena marca el rumbo más inmediato del Unicaja

El Unicaja ha entrado en un momento de la temporada que puede servir de punto de inflexión desde este mes de enero. El cómo se produjo la derrota frente al Río Breogán y el giro radical para ganar al Valencia Basket en el Roig Arena le abren un nuevo camino a los cajistas que deben asentar en los próximos días y la buena noticia es que va a ser el Martín Carpena el que marque el rumbo de todo lo que está por venir.

La Copa del Rey aparece en el calendario el próximo mes de febrero, del día 19 al 22, como el primero de los trofeos cuya presencia viene determinada por el rendimiento ofrecido este curso. Hasta entonces, son nueve partidos los que va a jugar el equipo entre Liga Endesa y Basketball Champions League, y seis van a ser en suelo malagueño.

Clasificación a la Copa

El equipo de Ibon Navarro tiene un objetivo inmediato este fin de semana como es cerrar el pase a la Copa del Rey de Valencia 2026. El Unicaja lo puede confirmar con una victoria frente al Covirán Granada, pero también puede perder. En ese caso, necesita que el Surne Bilbao caiga frente a La Laguna Tenerife -que sellaría la plaza en la Copa- y que el Dreamland Gran Canaria pierda ante el Hiopos Lleida. Los tres partidos se juegan este mismo sábado.

El Palacio también puede ser decisivo en la lucha por la cuarta y última plaza de cabeza de serie. El Unicaja lo tiene realmente complicado porque necesita ganar los dos encuentros que restan hasta el corte, que los demás pierdan y que el average le sea favorable ante sus rivales, aún más difícil. Precisamente, esa última jornada de la primera vuelta se disputará contra el UCAM Murcia, el actual cuarto clasificado. Si el Carpena no es juez para el Unicaja, lo puede ser para los universitarios.

Unicaja y UCAM se jugarán el final de la primera vuelta en el Carpena. / Gregorio Marrero

Inicio de la segunda vuelta

A partir de ahí, comenzará la segunda mitad de la temporada regular. Arrancará el 1 de febrero en la siempre complicada pista del BAXI Manresa de Diego Ocampo. El Unicaja recibirá el día 7 al MoraBanc Andorra, sí con Joan Plaza -entrenador con más partidos en la historia de Los Guindos-, pero no con Xavier Castañeda después de sufrir una rotura en los isquiotibiales. El Real Madrid de Sergio Scariolo cerrará, también en Málaga, el tour previo a la Copa.

Round of 16 de la BCL

En toda esta ecuación también va a aparecer el Round of 16 de la BCL. El Wurzburg Baskets confirmó su plaza este miércoles, dejando al Grupo K con Unicaja, Joventut, Elan Chalon y los alemanes. Serán seis partidos en los que todo va a estar en juego cada cita. El equipo malagueño va a buscar esa primera plaza que le convierta en cabeza de serie para los cuartos de final, pero la realidad es que se enfrenta a una fase de la competición durísima.

Serán cuatro encuentros europeos los que se disputen antes de volver al Roig Arena como así parece, dos en casa y otros dos a domicilio. Arrancará el próximo miércoles (20.30 horas) frente al Wurzburg Baskets, segundo clasificado en Alemania. Tras recibir al UCAM en ACB, llegará el momento de visitar al Joventut el 28 de enero, el rival por excelencia por esa primera plaza del Round of 16. Ambos quieren posicionarse para estar en la Final Four de Badalona.

El Elan Chalon cerrará el 3 de febrero, en la Costa del Sol, la primera vuelta, mientras que será el Unicaja quien se desplace hasta Alemania el día 11 para iniciar la segunda mitad del Round of 16 contra el Wurzburg Baskets, el penúltimo duelo previo a la visita al Roig Arena, que aún hay que confirmar.

En definitiva, el Carpena servirá de trampolín en este camino previo a la Copa, con la BCL muy protagonista. Seis de esos nueve partidos serán en Málaga y la ‘marea verde’ debe ser fundamental.