Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Covirán Granada, jornada 16 de la Liga Endesa

El Unicaja pone fin al parón continental y vuelve desde este fin de semana a la alternancia entre la Liga Endesa y la Basketball Champions en el calendario. Lo hace con el primer capítulo del derbi andaluz frente al Covirán Granada, colista de la Liga Endesa con un balance de 1-14, y con el firme objetivo de cerrar este sábado la clasificación a la Copa del Rey de Valencia 2026.

La Copa y el Unicaja Mijas

No necesita obligatoriamente ganar el equipo de Ibon Navarro. Evidentemente, le vale con el triunfo, es el camino más directo, aunque también puede perder y esperar el resultado de dos rivales. En caso de derrota, el Surne Bilbao deberá caer contra La Laguna Tenerife y también el Dreamland Gran Canaria contra el Hiopos Lleida para que el Unicaja sea otro de los clasificados.

Es uno de los platos fuertes de este fin de semana, pero no el único porque el club ha preparado una doble cita el sábado. Vuelve el Unicaja Mijas al Carpena, a partir de las 20.30 horas, contra el Adareva Tenerife en la Liga Femenina Challenge. Será la tercera vez que el equipo de Javier Pérez visite el pabellón con pleno de victorias hasta el momento.

Horario del Unicaja-Covirán Granada

El encuentro contra el equipo nazarí, correspondiente a la decimosexta jornada de la temporada regular de la Liga Endesa, se jugará este sábado, a partir de las 18.00 horas, en el José María Martín Carpena. El pabellón verde y morado vivirá un momento muy especial, ya que Arturo Ruiz, técnico del Granada, será el primer malagueño que dirija un partido en el Palacio.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Arturo Ruiz se verá en directo a través de las cámaras de DAZN. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y las declaraciones de los protagonistas.