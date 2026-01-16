Arturo Ruiz, entrenador del Granada: "Intentar ganar al equipo de donde tú creciste es una motivación"

Arturo Ruiz, entrenador del Covirán Granada, compareció este viernes antes del derbi frente al Unicaja. En su segundo partido al frente de los nazaríes tras el cese de Ramón Díaz, el malagueño llega al Carpena para intentar batir a los cajistas. "Una motivación más" ganar en su casa que deberá venir de un trabajo serie en el rebote defensivo, reconoce el técnico.

Balance de la semana

"Es una semana normal de entrenamiento. Seguimos construyendo el equipo que queremos ser. Es cierto que tenemos varios jugadores tocados, pero, a priori, vamos a esperar a última hora para saber si van a estar todos disponibles o no. Vamos a sacar al partido, intentar dar nuestro máximo, hacerlo lo mejor posible y pelear hasta el final".

Mehdy Ngouama

"Llevaba dos semanas parados, pero es muy profesional y ha estado trabajando. Desde el miércoles va a hacer tres o cuatro entrenamientos. Tiene muy buena actitud, es lo que necesitamos y queremos a nivel defensivo, alguien que nos pueda dar físico, subir nuestra intensidad y ser muy vertical al aro. Intentaremos acoplarlo lo antes posible dentro de nuestras posibilidades porque solo ha podido tener tres entrenamientos".

Análisis del Unicaja

"Necesitamos controlar el rebote, es de los mejores equipos. Es cierto que este año han bajado un poco su ritmo, pero siempre se han caracterizado por ser un equipo que juega a mucho ritmo. Necesitamos controlar esa situación, especialmente después de pérdida. Hay que igualar su nivel físico y de intensidad. Jugándose la Copa allí, van a empezar con mucha intensidad y necesitamos ser disciplinados en lo que queremos hacer".

Vuelta a Málaga

"Es algo bastante especial. He ido allí bastante con mi familia, estarán en el pabellón. Es incluso más especial hacerlo con Granada de visitante, poder hacer un buen partido, es muy especial porque es un club que hemos construido nosotros y, al final, intentar ganar al equipo de donde tú creciste es una motivación más incluso".