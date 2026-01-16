El excajista Augusto Lima vuelve a la Liga Endesa

Augusto Lima ha vuelto a la Liga Endesa. El exjugador del Unicaja, formado en Los Guindos y base humana de la etapa más ganadora en la historia cajista, regresa a la ACB de la mano del Recoletas Salud San Pablo Burgos para buscar la permanencia. Firma con los de Porfi Fisac hasta final de temporada.

Vuelta a Burgos

El brasileño, que venía entrenando con el Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U, vuelve así a la máxima categoría del baloncesto español. Separó su camino del Leyma Coruña tras el descenso en la temporada 2024/25 y regresa para ayudar a los burgaleses en el camino de la permanencia. Habrá que ver su condición física porque nunca volvió a ser el mismo tras la gravísima lesión sufrida en diciembre de 2022 con el Unicaja.

Lima retorna a un lugar conocido. Aterrizó en el San Pablo Burgos de la temporada 2018/19 de Liga Endesa, on el que logró la permanencia en la categoría, y en el que se mantuvo durante el curso siguiente, con presencia en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League, además de disputar la Fase Final de Valencia, con la que concluyó un curso marcado por la pandemia y en la que los castellanos alcanzaron las semifinales ligueras.

Más competencia para Nzosa

Con el fichaje del brasileño, el San Pablo Burgos suma así a su cuarto pívot en plantilla junto a Ethan Happ, Luke Fischer y Yannick Nzosa, jugando alguno de ellos de '4' ante las bajas en la zona. El jugador del Unicaja, a préstamo este curso en la ACB, había aumentado su presencia en pista de la mano de Porfi Fisac. Habrá que ver cuál es el impacto que puede ejercer Lima después de varios meses sin competir profesionalmente, pero es una buena prueba para Nzosa porque aumenta la competencia en la plantilla.