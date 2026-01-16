Ibon Navarro, antes del Unicaja-Granada: "Las cosas que hacemos bien no pueden variar por la entidad del rival"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa en la previa a la primera parte del derbi andaluz contra el Covirán Granada. Llegará a Málaga un rival en profundo estado de crisis y el técnico del Unicaja pide respeto y concentración ante el colista. Además, le "da igual" ser cabeza de serie y no se centra en las consecuencias de ganar porque "las cuentas no dependen de nosotros".

Estado físico

"Cuento con todos. Todos están bien. Killian paró los primeros días por la caída fea en Valencia, se hizo algo de daño en la cara interna de la rodilla. Ha entrenado ayer, ha entrenado hoy. No debería tener problemas, pero hay que ver cómo asimila la carga de trabajo. Tyler tiene algún problema en la mano y en el hombro, también Sulejmanovic. Tienen cosas, pero están disponibles todos".

Mentalidad ante el Granada

"Es exactamente igual que en Valencia. Lo importante no es nuestra actuación, nuestra ejecución no depende de las consecuencias de ganar o perder, de lo más o menos buenos que puede ser el rival. Si fuera por vosotros, no salimos al el Roig Arena porque perdemos de 40. Es hacer las cosas lo mejor posible. No venimos de hacer un partido redondo. Hay cosas que hicimos muy bien y otras cosas a mejorar. Eso no puede variar por la entidad del rival. Si lo hacemos, estaremos en posición de ganar. Si no, estaremos en posición de perder. Granada se quita una mochila cuando juega con equipos de la parte alta. Juega más suelto, mejor, sin miedo a perder. Hacen partidos como el de Tenerife, Murcia o el primer cuarto frente al Barça. Están reconstruyéndose. Ha venido Ngouama, tienen que meter a Alibegovic y a Jassel. Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible".

Ibon Navarro cumple este sábado 400 partidos en Liga Endesa. / Álex Zea

Ser cabeza de serie

"Nos da igual. Ningún partido cuando salimos a jugar vamos pensando en las consecuencias de ganar o perder. Ojalá, pero da igual. Las cuentas no dependen de nosotros, así que me da igual".

Evolución del juego

"Ha sido nuestra seña de identidad. No la teníamos reinstaurada. Hemos sido un equipo muy bueno a campo abierto, luego nos costó eficacia a medio campo. Bajó el número de posesiones a campo abierto y subió en cinco contra cinco. Fuimos top 1 y llegamos a ser top 8. Intentamos meter cosas buenas. Dentro de ese proceso de recuperar señas de identidad, tenemos que potenciar mucho todas las cosas. Hay que seguir en el proceso y creer que nos da opciones de ganar. Ni nos vamos a centrar en correr ni vamos a dejar de hacerlo porque estamos enfocados en el medio campo. Es cosa de mejorar todo un poco".

Round of 16

"Es muy importante y difícil el Granada. He visto tres partidos del Wurzburg y no es el momento. Hay que respetar mucho al Granada. Si no lo hacéis vosotros, la gente se puede relajar".

Partido 400 en ACB

"Me hago mayor. Ya no soy de los entrenadores jóvenes de la ACB. Contento por hacerlo aquí, pero más contento de que el 400 llegue con una victoria".

Pasos a seguir

"Seguir mejorando muchos aspectos, mantener sensaciones a nivel defensivo, de rebote, mejorar la eficacia con un nivel de posesiones alto, que la gente ejecute bien y de forma constante, meter a jugadores en la dinámica. Centrarnos solo en una nos hace perder el equilibrio. Si hacemos una bien, tenemos muchos problemas, seguir ganando solidez. La solidez mental para que cuando las cosas vayan mal sepamos agarrarnos a cosas que nos den confianza a nivel colectivo".

Solidez mental

"Hay una diferencia muy clara entre el primer partido en Lugo y Valencia. La situación mental en la que sales a Valencia, que parece que tenemos nada que perder y mucho que ganar porque nos iban a meter una tunda es diferente a Lugo, pero no es verdad. El equipo, viniendo de lo que venía en Lugo, está tranquilo cuando Valencia empieza con su ventaja. No podemos lanzar las campanas al vuelo pensando que ya está, es un proceso. Nos tenemos que encontrar con más problemas en partidos, incluso en casa. Es verdad que el Carpena nos da energía, pero también puede que nos haga estar más nervioso. Vamos a ver cómo respondemos".

Chris Duarte

"El crecimiento nunca es lineal, ni el de un equipo ni el de un jugador. Ha jugado bien. Va a seguir teniendo altibajos, intentaremos que los altos sean lo altos que nosotros queramos y que los bajos no sean muy bajos. Es la dureza con la que jugó Valencia, la frustración de que no piten ciertos contactos que después sí pitan en defensa te saca del partido. Es parte del proceso. Sabe y siente que confiamos en él, hay que tener paciencia. Nos va a dar lo que queremos más pronto que tarde".