Javier Pérez, entrenador del Unicaja Mijas: "Esperamos el apoyo de la afición, el objetivo es estar arriba"

El Unicaja Mijas vuelve este sábado al Martín Carpena. Lo hará por tercera vez en su historia después del derbi andaluz masculino frente al Covirán Granada, a partir de las 20.30 horas, en el inicio de la segunda vuelta de la Liga Femenina Challenge contra el Adareva Tenerife. La ilusión del equipo está por las nubes y el entrenador Javier Pérez de los Reyes espera la respuesta de la 'marea verde' para pelear por los puestos de arriba.

Vuelta al Carpena

"Las sensaciones son muy buenas. Tenemos un balance de 12-3, estamos terceras antes de empezar la segunda vuelta. Este partido nos hace una ilusión tremenda, tenemos muchas ganas de jugarlo y jugar delante de nuestro público, demostrar que podemos hacer un buen partido y un buen baloncesto".

Análisis del rival

"Adareva es un equipo que tiene plantilla corta, pero con ocho jugadoras de buen nivel. Las conocemos muy bien porque tuvimos que jugar contra ellas varias veces el año pasado, tienen un estilo muy diferente. Les gusta más el estático, un ritmo lento, intentaremos llevar el partido a nuestro ritmo alto que es lo que mejor nos viene para ganar el partido".

El Unicaja Mijas ha ganado sus dos partidos en el Martín Carpena. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Primera derrota en casa

"Para nosotros, nuestra casa es nuestro fortín. El otro día jugamos contra un equipo en buen estado, se ha reforzado con dos jugadores que vienen de Liga Endesa. Nosotras veníamos de dos viajes con la energía my justa, Cesarina jugó muy justa. Aun así, estuvimos hasta el final. No nos gusta perder y menos en casa, pero nos tiene que servir para coger energía".

Lucha por la parte alta

"Sabemos que iban a ser dos equipos que por presupuesto y ambiciones iban a estar muy arriba. Nuestro objetivo tiene que ser seguir peleando, estamos a dos victorias del Celta y a tres de Mallorca con 15 partidos. Sabíamos que iban a estar arriba. Seguimos con la ambición de competirles hasta la última jornada de la Liga".

Afición

"Noto que cada año viene más gente a vernos. Los primeros años era mantenernos, ahora peleamos por intentar estar arriba. Sentimos más apoyo, la gente lo pregunta más, viene más a los partidos, contra Celta vino bastante gente. Sí que esperamos un apoyo por parte de la afición. Animo a la afición a quedarse después del partido contra Granada, que disfruten con nosotras y que se sientan identificados con el Unicaja femenino que también es Unicaja".

Estado físico

"Con Cesarina estamos en duda. Viene con un problema óseo, jugó con molestias el otro día y veremos a ver cómo llega. El resto de jugadoras están para jugar, además de la ayuda de las niñas del club, el equipo llega bien".