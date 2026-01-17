Ibon Navarro: "Hemos optado por no arriesgar con Duarte y Barreiro se ha lesionado"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la victoria del Unicaja frente al Covirán Granada (88-79). Felicitó al equipo por ganar en partidos en los que las sensaciones no son óptimas, pero lo achacó a la falta de piernas y de frescura mental después de una buena semana de entrenamiento. Relajó con la lesión de Chris Duarte e informó de un pinchazo de Jonathan Barreiro en el gemelo.

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria, por sufrir, jugar con malas sensaciones. Hemos estado bien en el primer cuarto y hemos notado falta de frescura física y mentalmente. Ngouama les ha ayudado a tener dos generadores, ha jugado un gran partido. Han jugado con Bozic y Bea al '5'. Nos han incomodado. Hemos ido encontrando jugadores, muchos con malas sensaciones. Ha sido una semana dura de entrenamientos. Hay que darle valor a sacar partidos incómodos. Son rivales que tienen mucho que ganar aquí. Hemos encontrado quintetos con energía en el último cuarto, a veces son los que tienen menos control de las emociones".

Carga física

"Creo que ha podido condicionar. Habíamos insistido en empezar haciendo las cosas bien. No quiero pensar que había algo de que ya estaba, lo achaco a la falta de frescura. No recuerdo un partido así en el tiro libre en mi carrera. Olek no ha vuelto al campo porque estaba mareado. Ha sido una semana muy buena porque han trabajado muy bien. La sesión de tiro la hemos hecho súper floja porque sabíamos que nos iba a pasar. Achaco a la falta de frescura y de piernas el tener un porcentaje tan paupérrimo en tiros libres".

Killian Tillie penetra en el Unicaja-Granada. / Gregorio Marrero

Clasificación a la Copa

"Era un objetivo nuestro, tampoco marcado, pero todos asumíamos que teníamos que estar. Vamos tachando cosas, pero nos queda mucho. Veo al equipo bien, estamos trabajando bien. El trabajo no luce esta semana, lo hará después".

Duarte y Barreiro

"Tiene un problema en la rodilla, es una lesión que arrastra desde hace muchos años. No parece muy grave, pero se ha asustado. Hemos optado por no arriesgar. Barreiro se lesionó ayer en el gemelo interno, notó un pinchazo, no merecía la pena forzarlos a los dos".

Plan del Granada

"Al final, si tú no haces nada para que Unicaja no corra, Unicaja corre. Cuando corremos ponemos contra las cuerdas a muchos equipos. Si no te da con la fortaleza física, tiene que ir por trampear. Van a copiar el plan de partido de Burgos porque es la mejor forma de hacerlo. Hemos tenido muchos tiros que hemos fallado. Sabíamos que iba a ser así. No creo que hayamos hecho mal las cosas, pero hay que meter los tiros libres, aprovechar el rebote ofensivo. Con cosas normales, no hablaríamos de esto".

Trabajo en el rebote

"Hay dos cuestiones que hacemos bien en cantidad como la pista abierta, generando estrés, y el rebote ofensivo. Necesitamos mejorar la eficacia y la eficiencia porque no tiene sentido el número de puntos. En Valencia estuvo bien y hoy ha vuelto a estar mal. Hay que mantener la eficacia".

Último cuarto

"Hemos ido a buscar un quinteto de energía. Los jugadores son James, Tyson, Sule y hemos optado por eso para sacar el partido. Ese corazón y esa energía a veces nos pasa factura a nivel de tomar malas decisiones. Era lo que teníamos que hacer. Nos han dado ese punto de energía que faltaba para ganar el partido".