Victoria del Unicaja sin brillo, pero con premio: clasificación para la Copa de Valencia (88-79)

No había ninguna duda, sobre todo tras la victoria de hace una semana en Valencia, pero ahora ya es matemático y oficial: el Unicaja será uno de los 8 equipos que jugarán la Copa del Rey de 2026, entre el 19 y el 22 del próximo mes de febrero, en el Roig Arena del Valencia Basket.

El equipo verde, con mucho sufrimiento y con cero brillo, superó al Covirán Granada este sábado en el Martín Carpena, sumando el triunfo que necesitaba para certificar su presencia en el torneo del k.o. No fue el mejor partido de la temporada de los verdes, pero al menos se logró el objetivo. El 88-79 final tampoco explica del todo bien la angustia de los 40 minutos, en los que no se vio en ningún momento sobre el parqué la diferencia entre un equipo que quiere aspirar a "cosas" y otro, colista, que solo tiene el objetivo de salvarse de la quema.

¿Cabeza de serie en la Copa?

Ahora queda por ver si en la última jornada de esta primera vuelta, el próximo fin de semana, le dará al Unicaja para ser cabeza de serie en el sorteo copero del día 19. Tiene pinta de que no. De hecho, parece casi imposible. Y es que se necesita una catarata de resultados totalmente surrealista para que el Unicaja suba al cuarto puesto y evite en el Roig Arena a los máximos favoritos en la eliminatoria de cuartos de final. Tampoco era un objetivo prioritario que estaba en la agenda al arrancar la Liga, así que...

Buena imagen del Covirán

La verdad es que el colista dio una buena imagen en el Carpena. La situación del equipo nazarí del malagueño Arturo Ruiz es límite. Ha perdido muchos jugadores en las últimas semanas y ojalá haya un milagro y se reenganche a tiempo para salvarse porque es un rival "amigo" y siempre mola visitar Granada. Pero o empieza ya a ganar partidos o su descenso a la antigua LEB Oro parece inevitable.

Sin Jonathan Barreiro, lesionado en el gemelo de su pierna izquierda, y sin Chris Duarte, que se lastimó en el primer tiempo, el Unicaja no se encontró nunca cómodo en la pista. Pareció querer ganar sin sudar, con el freno de mano echado. Su versión diésel, al final, bastó, pero...

Doble cara cajista

Y eso que el partido empezó muy de cara. El Unicaja quiso marcar el camino desde el salto inicial. El primer cuarto fue ya de claro dominio de los verdes. Bien en defensa y acertado en ataque, el equipo de Ibon Navarro fue creciendo en el marcador. Con 21-8, Arturo Ruiz paró el partido por primera vez. No cambió mucho el panorama y el primer cuarto se cerró con un muy cómodo 24-12 para los verde y morados.

Un 0-8 en el arranque del segundo acto, acercó al Covirán en el marcador (24-20) y cambió el guion del partido definitivamente. El recién llegado Ngouama hizo daño con un par de triples y su verticalidad cara al aro. Costa también acertó un par de veces desde el 6.75 y eso le dio aire a su equipo para acercarse en el marcador. El Unicaja desperdició toda su ventaja (36-37) dentro ya del último minuto de un primer tiempo que se cerró con un sorprendente 37-38 a favor del colista de la Liga.

Segundo tiempo

Mejoró ligeramente el ritmo del partido en el tercer cuarto. El Unicaja volvió a meterle intensidad a su baloncesto y eso lo agradeció el marcador: 48-44. Los tiros libres fueron un martirio para el Unicaja, que se dejó demasiadas opciones de sumar desde el 4.60 y eso impidió aumentar su ventaja y jugar más desahogado.

El Covirán aprovechó los regalos para volver a ponerse por delante, 51-52. El Carpena, muy apagado, reaccionó para intentar apoyar a su equipo. Recuperó la delantera el Unicaja, pero con diferencias mínimas entre 1 y 3 puntos. El partido entró en el último cuarto con 61-59 y todo por decidir.

El intercambio de canastas siguió en el momento de la verdad. El Unicaja fue incapaz de correr con regularidad y el Covirán se lo empezó a creer. El partido entró en los últimos 3 minutos y medio con 74-73. Dos triples seguidos de Audige y de Webb III, sin respuesta intermedia del rival, pusieron un 80-73 que ya sí pareció definitivo, con 2.41 por jugarse. Después de un +10, 83-73, el bocinazo final marcó un 88-79 que puede parecer cómodo, pero que no lo fue.

El Round of 16 europeo, próximo objetivo

Con la alegría del deber cumplido ante el Covirán Granada, el Unicaja cambia el chip ahora para centrarse a partir de este miércoles en el arranque del Round of 16 de la BCL. El calendario aprieta desde ya con doble partido todas las semanas. El Würzburg alemán será, el miércoles, el primer rival del equipo cajista en su intento de pasar al play off de cuartos de final. Una cita que se disputará en el Palacio Martín Carpena, a partir de las 20.30 horas. Partido importantísimo en el que equipo y afición deben de estar a la altura.