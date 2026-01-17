Unicaja-Covirán Granada: La Copa del Rey pasa por el Carpena

Unicaja-Covirán Granada, jornada 16 de la Liga Endesa y todos los focos centrados en una sola competición: la Copa del Rey. Los de Ibon Navarro se juegan sellar su plaza este fin de semana y el camino lo marca el Martín Carpena. El Palacio verde y morado acoge este sábado, a partir de las 18.00 horas, la primera parte de un derbi andaluz que vendrá seguido del regreso del Unicaja Mijas al pabellón.

Copa del Rey

¿Qué tiene que hacer el conjunto verde y morado este fin de semana para estar en la Copa del Rey? Las cuentas son muy sencillas. Una victoria clasifica matemáticamente a los malagueños para la cita del Roig Arena. En caso de derrota, necesitará que el Surne Bilbao de Melwin Pantzar pierda contra La Laguna Tenerife, lo que clasificaría a los aurinegros, y que además pierda el Dreamland Gran Canaria frente al Hiopos Lleida de Melvin Ejim. Estos dos partidos se juegan también el sábado.

Parece que las cuentas llegan hasta ahí en el club de Los Guindos. Ser cabeza de serie no depende del equipo malagueño y por eso Ibon Navarro prefiere recolocar el foco en objetivos puramente baloncestísticos. Si el derbi andaluz se queda en el Carpena, el Unicaja necesitaría que UCAM Murcia -visita el Palacio el próximo domingo-, Joventut, Baskonia y Tenerife pierdan los encuentros que restan de primera vuelta porque no le vale el empate en la tabla. El average verde y morado es solo de +44 por el +101 de los de Sito Alonso.

Continuidad a las sensaciones

Así que las preocupaciones pasan por lo que depende exclusivamente de la plantilla. Por ejemplo, dar continuidad a las sensaciones mostradas en el Roig Arena. Uno de los debes del equipo pasa por encontrar la regularidad en su juego. Tan buena fue la segunda parte frente al Valencia como estrepitoso el partido contra el Breogán. Dos rendimientos muy opuestos con solo una semana de diferencia y estos tres partidos consecutivos en casa deben ayudar.

La buena noticia es que Ibon Navarro cuenta con el grupo al completo. Tillie solo ha entrenado desde el jueves tras arrastrar molestias en la rodilla. Kalinoski y Sulejmanovic también están tocados de la mano y del hombro. No obstante, ninguno debería tener problemas para afrontar el partido del sábado, por lo que Ibon Navarro vuelve a contar con los 13.

El colista busca la esperanza

En el otro lado estará un Covirán Granada más que necesitado. Poco tiene que ver con aquel equipo que se presentó en la Copa Andalucía. Ha cambiado de entrenador -Ramón Díaz por el malagueño Arturo Ruiz-, ha dado de baja a cuatro jugadores -Micah Speight, Iván Aurrecoechea, Zach Hankins y Matt Thomas- y ha fichado a seis más -Amar Alibegovic, Lluís Costa, Jassel Pérez, William Howard, Amida Brimah y Mehdi Ngouama-.

El malagueño Arturo Ruiz dirige al Covirán Granada en un entrenamiento. / Covirán Granada

El 1-14 que refleja la clasificación ya hace más que evidente la gravedad de la situación, también estar a tres victorias de la permanencia, pero lo empeora aún más haber utilizado 19 de las 20 fichas que permite gastar la ACB en una temporada cuando ni siquiera ha acabado la primera vuelta. Jovan Kljajic y Elias Valtonen seguirán de baja, y el técnico también aseguró en la previa que algunos jugadores llegarán tocados al derbi.

Nada tiene que ver el pulso vital de ambos equipos. Los malagueños buscan la victoria reforzada de sensaciones para acceder a la Copa, mientras que los granadinos necesitan un hilo de esperanza al que agarrarse de cara a la segunda mitad de curso. Mucho por decidir este sábado, a partir de las 18.00 horas.