Previa/Liga Endesa
Unicaja-Covirán Granada: La Copa del Rey pasa por el Carpena
Una victoria este sábado, a partir de las 18.00 horas, en el derbi andaluz colocaría al equipo de Ibon Navarro matemáticamente entre los ocho clasificados para Valencia 2026
Unicaja-Covirán Granada, jornada 16 de la Liga Endesa y todos los focos centrados en una sola competición: la Copa del Rey. Los de Ibon Navarro se juegan sellar su plaza este fin de semana y el camino lo marca el Martín Carpena. El Palacio verde y morado acoge este sábado, a partir de las 18.00 horas, la primera parte de un derbi andaluz que vendrá seguido del regreso del Unicaja Mijas al pabellón.
Copa del Rey
¿Qué tiene que hacer el conjunto verde y morado este fin de semana para estar en la Copa del Rey? Las cuentas son muy sencillas. Una victoria clasifica matemáticamente a los malagueños para la cita del Roig Arena. En caso de derrota, necesitará que el Surne Bilbao de Melwin Pantzar pierda contra La Laguna Tenerife, lo que clasificaría a los aurinegros, y que además pierda el Dreamland Gran Canaria frente al Hiopos Lleida de Melvin Ejim. Estos dos partidos se juegan también el sábado.
Parece que las cuentas llegan hasta ahí en el club de Los Guindos. Ser cabeza de serie no depende del equipo malagueño y por eso Ibon Navarro prefiere recolocar el foco en objetivos puramente baloncestísticos. Si el derbi andaluz se queda en el Carpena, el Unicaja necesitaría que UCAM Murcia -visita el Palacio el próximo domingo-, Joventut, Baskonia y Tenerife pierdan los encuentros que restan de primera vuelta porque no le vale el empate en la tabla. El average verde y morado es solo de +44 por el +101 de los de Sito Alonso.
Continuidad a las sensaciones
Así que las preocupaciones pasan por lo que depende exclusivamente de la plantilla. Por ejemplo, dar continuidad a las sensaciones mostradas en el Roig Arena. Uno de los debes del equipo pasa por encontrar la regularidad en su juego. Tan buena fue la segunda parte frente al Valencia como estrepitoso el partido contra el Breogán. Dos rendimientos muy opuestos con solo una semana de diferencia y estos tres partidos consecutivos en casa deben ayudar.
La buena noticia es que Ibon Navarro cuenta con el grupo al completo. Tillie solo ha entrenado desde el jueves tras arrastrar molestias en la rodilla. Kalinoski y Sulejmanovic también están tocados de la mano y del hombro. No obstante, ninguno debería tener problemas para afrontar el partido del sábado, por lo que Ibon Navarro vuelve a contar con los 13.
El colista busca la esperanza
En el otro lado estará un Covirán Granada más que necesitado. Poco tiene que ver con aquel equipo que se presentó en la Copa Andalucía. Ha cambiado de entrenador -Ramón Díaz por el malagueño Arturo Ruiz-, ha dado de baja a cuatro jugadores -Micah Speight, Iván Aurrecoechea, Zach Hankins y Matt Thomas- y ha fichado a seis más -Amar Alibegovic, Lluís Costa, Jassel Pérez, William Howard, Amida Brimah y Mehdi Ngouama-.
El 1-14 que refleja la clasificación ya hace más que evidente la gravedad de la situación, también estar a tres victorias de la permanencia, pero lo empeora aún más haber utilizado 19 de las 20 fichas que permite gastar la ACB en una temporada cuando ni siquiera ha acabado la primera vuelta. Jovan Kljajic y Elias Valtonen seguirán de baja, y el técnico también aseguró en la previa que algunos jugadores llegarán tocados al derbi.
Nada tiene que ver el pulso vital de ambos equipos. Los malagueños buscan la victoria reforzada de sensaciones para acceder a la Copa, mientras que los granadinos necesitan un hilo de esperanza al que agarrarse de cara a la segunda mitad de curso. Mucho por decidir este sábado, a partir de las 18.00 horas.
- Prohibido subir a la Sierra de Alhaurín este sábado: habrá una batida para cazar jabalíes
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
- Un asador familiar en Málaga con más de 40 años de historia escondido en el interior de una casa: 'Mucha gente no lo conoce
- Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
- Ginés Serrán asegura que los gastos de fundición y transporte de sus esculturas corren de su cargo y que los pedestales costarán 60.000 euros
- Retiran el muro del solar de la calle Victoria donde se construirán VPO y un nuevo vial hacia Lagunillas
- Indra inaugura su nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión en Málaga con 700 trabajadores y 40 millones de inversión