El Unicaja Mijas le saca brillo a su vuelta al Carpena (78-49)

El tercer partido del Unicaja Mijas en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena terminó como los dos anteriores: con victoria. Tres de tres hasta el momento. Sin miedo, sin complejo al calibre del escenario, como quien lleva aquí jugando toda la vida. Arrasó el equipo de Javier Pérez a un Adareva Tenerife incapaz de principio a fin (78-49) para volver a la senda del triunfo después del último tropiezo.

El conjunto malagueño no fue ni más ni menos que lo que lleva siendo en el Martín Urbano desde el ascenso del técnico malagueño hace una temporada y media: un equipo físico, muy vertical hacia el aro y dispuesto a sumar al contraataque en cada acción. Al Adareva Tenerife sí que le pudo pesar el escenario. Salvo la figura de Patricia Soler, una de las mejores jugadoras de la categoría, el Unicaja Mijas jugó con la superioridad de un transatlántico, muy por encima de su rival castigando cada acción (27-11).

El partido ya estaba decantado con un signo muy claro. No había historia. Maria Roters martilleaba, Alba Orois corría y Elena Moreno disfrutaba anotando de lo que supone jugar en casa. La losa era cada vez más para las canarias, impotentes ante un rival muy superior. Las cajistas saben que para alcanzar ese puesto de ascenso directo necesitan apretar y el Carpena fue el mejor escenario para ello. Son las tablas de un equipo que ya está para cosas importantes en la categoría (51-17).

El Adareva Tenerife mejoró su imagen, aunque ya era demasiado tarde. Anotó en el tercer cuarto 14 puntos, por los 17 que había sumado en los 20 minutos de la primera mitad. El Unicaja Mijas perdió acierto y eso permitió que la ventaja no aumentara aún más. También porque las malagueñas echaron el freno a nivel de puntuación. Importante victoria para seguir invictas en el Carpena y mantener abierta la candidatura a pelearle al Mallorca y al Celta ese dominio de la parte alta.