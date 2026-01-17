El Unicaja Mijas escribe su tercer capítulo en la historia del Carpena

El Unicaja Mijas abandona por un día la pista del Martín Urbano para vivir, probablemente, el momento más especial de la temporada: jugar en el Martín Carpena. Es una iniciativa que el club de Los Guindos puso en marcha durante la temporada 2023/2024 y que este sábado, a partir de las 20.30 horas, escribirá su tercer capítulo con un partido ante el Adareva Tenerife.

No es un partido más para el equipo de Javier Pérez de los Reyes. Llegaron al Carpena en esa primera temporada en la Liga Femenina Challenge buscando asentar la permanencia. El pasado curso, sin un objetivo claro en el primer año del técnico malagueño, alcanzaron la finalísima por el ascenso que se acabó llevando el CAB Estepona y ahora sí, el grueso de la 'marea verde' recibe a un equipo que apunta muy alto.

Impulso por el liderato

El duelo sirve para iniciar la segunda vuelta de la competición. El Unicaja Mijas es tercero con un balance de 12-3 por el 15-0 del Mallorca, líder absoluto. La última derrota con el Celta, segundo clasificado, les hizo perder un poco de comba en esa persecución por el liderato y se agarran ahora al Carpena para coger fuerzas antes de una segunda mitad de temporada apasionante.

El equipo tinerfeño, en la zona media-baja de la clasificación, cuenta en su corta rotación de ocho jugadores con la excajista Bojana Stevanovic, segunda máxima anotadora de la LF Challenge con 15.6 puntos de media y la tercera jugadora más valorada de la competición, con 18 créditos por partido. Patricia Soler destaca en el rebote, con nueve capturas de promedio, solo superada por Fanta Gassama, mientras que Marie Forsyth también aparece entre las mejores anotadoras de la Liga, con 13 puntos por encuentro

Después de los de Ibon Navarro

La gran novedad este curso es que será después del Unicaja-Covirán Granada. En anteriores ocasiones, el partido del femenino siempre se había celebrado antes del masculino. Este sábado, se cambiarán las tornas. El derbi andaluz empezará a las 18.00 horas y la diferencia entre ambos encuentros será como mucho de 45 minutos, por lo que la expectativa desde el club es que buena parte de la 'marea verde' se quede para animar al Unicaja Mijas.