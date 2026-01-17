El Unicaja ofrece un pack de viaje para acudir a la Copa del Rey de Valencia 2026

El Unicaja ya está en la Copa del Rey. Lo confirmó este sábado tras ganar en la jornada 16 al Covirán Granada con un balance de 10-6. Nadie puede alcanzar por detrás y ahora, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, se mantiene vigente la posibilidad, aunque de manera mínima, de ser cabeza de serie. El +9 frente a los nazaríes arregla más bien poco de cara al último partido antes del corte.

Pese a todo, el Unicaja ofrece un plan de viaje a través de BCD Sports para los aficionados que quieran estar presentes en la primera gran competición del Roig Arena. La cita tendrá lugar del 19 al 22 de febrero. La oferta del club de Los Guindos incluye desplazamiento en autobús tanto de ida como de vuelta a Valencia, además de tres noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas y un abono de Categoría 7. Es decir, desde el primer día de los cuartos de final hasta la finalísima del domingo.

Todo ello suma un precio de 525 euros. Ahora bien, es el precio por persona en una habitación doble. El suplemento individual tiene un coste de 207 euros. Debido al escaso número de plazas disponibles, el pack es indivisible y no se podrán adquirir abonos sueltos. La inscripción deberá cumplirse en este enlace (https://unicajabaloncesto.bcdsports.es/) y se confirmará en orden de inscripción.

La defensa del trono

El Unicaja asistirá a Valencia como vigente campeón de la Copa del Rey en Gran Canaria. Defenderá el trono por segunda vez en los últimos años, ya lo hizo en la edición de Málaga 2024 tras conquistar la historia en Badalona. Parece dificilísimo, el estado de forma del equipo no es el mismo que el de aquellos años, pero la competición siempre se guarda una sorpresa. Hasta entonces, a los de Ibon Navarro le quedan ocho partidos entre Liga Endesa y Basketball Champions League. Momento para subir el ritmo de las marchas y llegar afinados al Roig Arena.