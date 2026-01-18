La BCL se pone seria para el Unicaja: arranca el Grupo K del Round of 16 con tres aspirantes y solo dos billetes

La Basketball Champions League entra a partir de esta semana en su fase más decisiva: la que no perdona los errores. El Round of 16 arranca este miércoles para el Unicaja en un grupo K en la que comparte camino con el Joventut, el Elan Chalon de Francia y el Würzburg alemán, un póker de equipos que promete, ahora sí, tensión desde la primera a la última jornada.

A priori, el diagnóstico del Grupo K habla de tres candidatos reales para solo dos plazas en el play off de cuartos de final: Unicaja, Joventut y Chalon. ¿El Würzburg?, pues seguro que dará guerra, sobre todo en su pista de Alemania, pero parece un escalón por debajo en talento y en opciones que malagueños, catalanes y franceses. Está claro que estamos ante una liguilla de seis jornadas en la que un mal día puede convertirse en un problema "casi" sin solución.

Unicaja

El Unicaja defiende el título y parece el enemigo a batir por todos los demás. El equipo malagueño afronta el tramo decisivo de la competición continental con la ambición de siempre, aunque con una plantilla más limitada de talento de la que le ha hecho bicampeón en Belgrado 2024 y en Atenas 2025. El camino para repetir el éxito en la competición FIBA pasa por mantener su habitual fortaleza en casa y buscar al menos una victoria a domicilio. Con 4 triunfos parece seguro el pase al play off de cuartos, aunque para ser campeón de grupo y tener luego ventaja de campo en ese último cruce antes de la Final Four de Badalona 2026, quizás haya que llegar a 5 triunfos en esta segunda fase que está a punto de arrancar.

Piña del Unicaja en el vestuario. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Joventut

El Joventut aparece como el rival principal del Unicaja en esa carrera por la primera plaza del grupo. El equipo verdinegro tiene una plantilla muy sólida, liderada por Ricky Rubio, pero acompañada por un róster muy equilibrado. El hecho de que sean anfitriones de la Final Four les hace doblemente peligrosos porque la BCL ha pasado a ser su gran objetivo de esta temporada. El último partido de la liguilla, en la jornada 6, será un Unicaja-Joventut en el Palacio Martín Carpena en el que pueden saltar chispas como esté todo en juego.

El Joventut, rival del Unicaja en el Round of 16 de la BCL. / ACBPhoto

Elan Chalon

Mucho cuidado con el Elan Chalon, un equipo francés muy peligroso, con un baloncesto que está funcionando y que llega con la idea de no ser comparsa. Estuvieron a punto de clasificarse como primeros de grupo en una primera fase en la que solo perdieron un partido, ante el Alba de Berlín. Se "cargaron" al UCAM Murcia en la fase previa y da la sensación de que están preparados para dar un susto serio tanto a Unicaja como a Joventut. Si alguien piensa que la pelea de este Grupo K es cosa de dos, está muy equivocado.

El Elan Chalon francés quiere seguir dando sorpresas en la BCL. / BCL

Würzburg

El cuarto pasajero de esta liguilla es el Würzburg de Alemania. Parte, sobre el papel, como el rival más débil, pero precisamente ahí puede residir su principal amenaza. A estas alturas, nadie regala nada y lo más probable es que rasque alguna victoria… y que esa victoria sea la que rompa la clasificación. Sobre todo en su casa, serán un rival durísimo. Y es que en un grupo tan comprimido, perder contra el “teórico” cuarto puede convertirse en la losa que complique el pase a cuartos.

El Wurzburg Baskets será el primer rival del Unicaja en el Round of 16. / BCL

Liguilla del Grupo K

El Round of 16 de la Basketball Champions League propone una liguilla tan corta como intensa, seis jornadas repartidas en apenas dos meses, sin margen para la relajación y con un grupo K que obliga a competir al máximo desde el primer día.

El estreno para el Unicaja será en casa, un factor clave para empezar con buen pie. El Unicaja abrirá la liguilla en el Martín Carpena este próximo miércoles 21 de enero, a las 20:30 h, ante el Würzburg, un partido que es obligatorio ganar. Arrancar sumando y evitar sustos ante el rival que parte como más débil puede condicionar toda la clasificación.

Sin apenas tiempo para respirar llegará el primer gran test. En la segunda jornada, los malagueños visitarán la pista del Joventut, el miércoles 28 de enero, a las 19:00 h, en un duelo directo que apunta a ser decisivo en la pelea por la primera plaza. Un partido de los que pesan doble: por la victoria y por el average. El calendario coloca muy pronto uno de los enfrentamientos clave del grupo.

La tercera jornada devolverá la competición a Málaga con la visita del Elan Chalon, el martes 3 de febrero, a partir de las 20:30 h. Habrá que ver cómo llegan los galos a ese partido, en función de sus dos primeros resultados de la liguilla. El Carpena debe ser ese día el gran aliado de los cajistas. Ganar este partido será clave para mantener intactas las opciones de pasar a cuartos de final.

La segunda mitad de la liguilla exigirá una gran fortaleza mental a los de Ibon Navarro, con dos partidos seguidos fuera de Málaga, antes de la traca final contra el Joventut en el Carpena, en la sexta y última jornada de la liguilla. El Unicaja iniciará la segunda vuelta en Alemania, devolviendo la visita al Würzburg, el miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en un encuentro con aroma de trampa. A esas alturas, los alemanes pueden convertirse en jueces del grupo y cualquier relajación puede dejar secuelas en la clasificación.

Después, llegará el desplazamiento a Francia para medirse de nuevo al Chalon, el martes 10 de marzo, desde las 20.00 h, posiblemente en uno de los momentos más delicados del grupo, cuando las cuentas empiezan a ser claras y los errores ya no se pueden corregir. Un partido marcado en rojo, tanto por el nivel del rival como por el contexto competitivo del momento en el que se jugará.

El calendario se cerrará con un final de alto voltaje: Unicaja–Joventut en Málaga, el martes 17 de marzo, desde las 20:00 h, en la sexta y última jornada. Un duelo que perfectamente puede decidir quién pasa, quién queda fuera o quién se lleva el liderato del grupo K. Un cierre de liguilla que amenaza emociones fuertes y con el Carpena llamado a ser decisivo.

Calendario

Jornada 1: Unicaja – Würzburg (en Málaga) — miércoles 21 de enero, 20:30 h

Jornada 2: Joventut – Unicaja (en Badalona) — miércoles 28 de enero, 19:00 h

Jornada 3: Unicaja – Élan Chalon (en Málaga) — martes 3 de febrero, 20:30 h

Jornada 4: Würzburg – Unicaja (en Alemania) — miércoles 11 de febrero, 19.00 h

Jornada 5: Élan Chalon – Unicaja (en Francia) — martes 10 de marzo, 20.00 h

Jornada 6: Unicaja – Joventut (en Málaga) — martes 17 de marzo, 20:00 h

Seis partidos, seis finales y una certeza: el Unicaja no tendrá un solo respiro en un Round of 16 que exige regularidad, carácter y máxima concentración. La BCL se pone seria...