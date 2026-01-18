Unicaja: Así queda la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 16

Buen fin de semana para el Unicaja. Y no solo por la clasificación matemática del equipo verde para la próxima Copa del Rey de Valencia 2026. El triunfo de este sábado contra el Covirán Granada permite a los de Ibon Navarro también ascender dos puestos en la clasificación, hasta colocarse sextos, por detrás de los cuatro Euroligas y del UCAM Murcia, que será el próximo rival cajista, el domingo que viene, en el Palacio Martín Carpena.

Real Madrid (1º) y Valencia (2º)

El Real Madrid ganó el duelo directo por el liderato de la Liga Endesa, en un partido en el que los taronja empezaron mejor, pero en el que el Real Madrid fue dueño y señor a partir del segundo cuarto. Los madrileños se aseguran con esta victoria 94-79 el liderato de la clasificación al final de la primera vuelta y jugar el jueves su partido copero de cuartos de final.

Barça (3º)

Sufrió el Barça para ganar 79-80 en Burgos al San Pablo, que fue por delante buena parte del partido. Los castellanos tuvieron un último tiro para ganar el partido, pero Neto no encontró el premio en su lanzamiento. Los culés estarán seguro en el bombo de los cabezas de serie de la Copa.

UCAM Murcia (4º)

El UCAM fue de menos a más en su partido contra el Casademont Zaragoza, para acabar logrando una victoria convincente que le permitirá llegar a la última jornada de la primera vuelta en el Top 4, aunque con la amenaza del Baskonia, que viene por detrás, dispuesto a arrebatarle la cuarta plaza liguera.

Baskonia (5º)

El Baskonia quiere ser cabeza de serie en la Copa del Rey y su esprint final de la primera vuelta le mantiene con las opciones intactas. Pasó este domingo por encima del Baxi Manresa (130-85), mejoró considerablemente su average (+78) y, con un partido menos, tiene en la mano acabar la primera vuelta cuarto y entrar así en el bombo de los favoritos el día del sorteo de emparejamientos de la Copa de Valencia.

Unicaja (6º)

Le costó mucho al Unicaja ganar el derbi, pero los resultados de los rivales directos vuelven a demostrar que esta Liga Endesa es muy dura y que casi cualquiera puede ganar a cualquiera. Victoria importante para los de Ibon Navarro, la décima del curso.

Joventut (7º) y La Laguna (8º)

La Laguna Tenerife no tuvo ni opción en su visita al Surne Bilbao Basket. Partidazo de los vascos, que ganaron 95-78 a un Tenerife que en las últimas jornadas está generando muchas dudas.

Tampoco le fue nada bien al Joventut, que cedió en el Olimpic ante el Girona en el derbi catalán. Triunfo visitante 71-74, con error en el último tiro de Ricky Rubio para tratar de llevar el partido a la prórroga.

Próxima jornada: Unicaja-UCAM Murcia

La última jornada de la primera vuelta se jugará el próximo fin de semana. En el caso del Unicaja, será con partido en el Palacio Martín Carpena, desde las 18 horas, contra el UCAM Murcia.