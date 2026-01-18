El Unicaja cambia el chip de la ACB por el del Round of 16 de la BCL

Tras la victoria 88-79 contra el Covirán Granada de este sábado, que sirvió para que el Unicaja lograr el billete matemático para la Copa del Rey de Valencia, el equipo verde aparca ahora por unos días la Liga Endesa, para iniciar su periplo en la segunda fase de la Basketball Champions League de la FIBA.

Grupo K

La competición europea regresa esa próxima semana para los verdes, que tienen por delante una liguilla de seis jornadas en el Grupo K, en el que comparten viaje con el Joventut, con el Elan Chalon de Francia y con el Würzburg alemán, que será este próximo miércoles, a partir de las 20,30 horas, en el Palacio Martín Carpena, el rival de la primera jornada para los de verde y morado.

El Wurzburg Baskets, primer rival del Unicaja en el Round of 16. / BCL

Dos plazas en juego para cuartos

Hay que recordar que solo los dos primeros del Grupo K accederán al play off de cuartos de final previo a la disputa de la Final Four de Badalona. Eso quiere decir que hay muy poco margen de error en la liguilla y que el Unicaja tiene por delante seis finales en busca de tener opciones de defender su título continental en la Final a Cuatro del mes de mayo en el Olimpic badalonés.

Descanso dominical

El equipo, que según confesó Ibon Navarro en la rueda de prensa posterior al partido contra el Covirán, ha entrenado muy duro la última semana para "cargar" pilas ahora que la competición acelera, con jornada doble todas las semanas, descansará este domingo para iniciar a partir del lunes la preparación del duelo contra los alemanes.

El Murcia, el próximo domingo

Después del choque contra el equipo germano, el Unicaja terminará la semana el próximo domingo recibiendo en el Martín Carpena la visita del UCAM Murcia, en lo que será la última jornada de la primera vuelta liguera. Los de Sito Alonso ya están también clasificados para la Copa del Rey del Roig Arena de Valencia.