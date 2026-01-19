Carr, Darling y Rubio, los grandes atractivos del Round of 16 de la BCL en el Carpena para la afición del Unicaja

El Round of 16 de la Basketball Champions League arranca esta semana. Unicaja, Joventut, Elan Chalon y Würzburg comparten cartel en un Grupo K que promete emociones fuertes en estas próximas semanas. Después de una primera fase muy fácil para el Unicaja, por el pobre nivel de sus tres rivales, ahora la competición sí exigirá lo mejor del equipo verde y morado para poder seguir avanzando rumbo a la Final Four del próximo mes de mayo en Badalona.

Grupo K. / BCL

Round of 16

En esta segunda fase de la competición europea pasarán por Málaga tres de los jugadores más determinantes de la BCL, los nombres propios sobre los que giran los proyectos de los principales rivales cajistas: Marcus Carr, del Würzburg alemán; Nate Darling, del Elan Chalon y el verdinegro Ricky Rubio.

Tres perfiles de jugadores distintos, tres formas de entender el juego a su manera, pero un denominador común: son las estrellas de sus equipos y los jugadores que marcarán el destino de sus respectivos equipos en el Grupo K.

Marcus Carr, el motor del Würzburg

El primero que pasará por el Carpena, este mismo miércoles, es Marcus Carr. El base canadiense del Würzburg Baskets es el auténtico cerebro del conjunto alemán. Con 1,85 metros, nacido el 6 de junio de 1999, Carr concentra gran parte del juego ofensivo de su equipo y es el líder indiscutible del proyecto.

Marcus Karr. / BCL

Sus números en la BCL hablan por sí solos: 16,1 puntos, 3,1 rebotes y 6,3 asistencias por partido. Carr es un base moderno, capaz de anotar y generar juego con la misma naturalidad. Domina el bloqueo directo, sabe leer las ayudas defensivas y no rehúye la responsabilidad en los momentos calientes.

Para el Unicaja, frenar a Carr será clave. Si el canadiense controla el ritmo, el Würzburg crece. Si se le obliga a jugar incómodo, el equipo alemán pierde eficacia.

Nate Darling, la amenaza exterior del Elan Chalon

Muy distinto es el perfil de Nate Darling, la gran referencia ofensiva del Elan Chalon francés. El escolta también de nacionalidad canadiense es un anotador puro, de rachas, capaz de cambiar un partido en apenas unos minutos.

Darling destaca por su talento ofensivo, especialmente desde el perímetro. Tiene un tiro rápido, confianza ilimitada y no necesita demasiado espacio para armar el lanzamiento. Vive cómodo jugando sin balón, saliendo de bloqueos o castigando en transición, lo que le convierte en un peligro constante para cualquier defensa.

Nate Darling. / BCL

En un grupo tan exigente, el Elan Chalon depende en gran medida de la inspiración de su francotirador. Si entra en ritmo, puede ser uno de los jugadores más difíciles de frenar que pasen por el Carpena en esta segunda fase.

Ricky Rubio, el líder eterno del Joventut

El tercer gran nombre propio tiene aroma de historia del baloncesto europeo: Ricky Rubio. El base del Joventut de Badalona, que se perdió por lesión el partido liguero entre Unicaja y Joventut del pasado mes de diciembre, será uno de los grandes reclamos del Round of 16 para la afición del Unicaja de ver en directo a uno de los jugadores más influyentes del baloncesto español y mundial de las últimas dos décadas.

Rubio ya no necesita presentación. Su impacto en la Penya va mucho más allá de las estadísticas. Es liderazgo, lectura del juego y control absoluto del tempo. En un Joventut que alterna juventud y veteranía, su figura es clave para ordenar, competir y elevar el nivel colectivo de los entrenados por Dani Miret.

Ricky Rubio. / BCL

Cada posesión con Rubio en pista es una lección de baloncesto. Su capacidad para hacer mejores a sus compañeros y su inteligencia táctica le convierten en un rival tan peligroso como respetado.

El Carpena, escenario clave para el Round of 16

Carr, Darling y Rubio representan tres estilos, tres generaciones y tres amenazas diferentes. Todos ellos llegarán a Málaga con un papel protagonista y como un gran reclamo para la "marea verde". Para Unicaja será un reto deportivo de primer nivel, pero para la afición, un auténtico privilegio poder verlos en directo. La cuenta atrás para el inicio del Round of 16 está ya en su esprint final.