Teledeporte se une a las retransmisiones del Unicaja y del resto de equipos españoles en el Round of 16 de la BCL

La Basketball Champions League levanta arranca esta semana su segunda fase con una novedad televisiva muy interesante para los aficionados del Unicaja y del resto de equipos participantes en la máxima competición del baloncesto FIBA: Joventut, La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria.

Teledeporte, el canal temático de RTVE se une a la retransmisión de los partidos, junto a Courtside, la plataforma de la FIBA que ha sido la encargada de ofrecer en directo todos los encuentros de la Fase Previa, de la primera fase y del play in, jugado las dos primeras semanas del presente mes de enero.

La Laguna Tenerife-ERA Nymburk, primera emisión en directo

Este martes, el primer partido que ofrecerá Teledeporte en directo es el que jugará La Laguna Tenerife contra el ERA Nymburk de Chequia, a partir de las 21 horas, en la primera jornada del Grupo L.

La retransmisión de este partido arrancará en RTVE Play, para unirse a Teledeporte una vez concluya el partido de semifinales de la Supercopa de España femenina entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se juega en Castellón, a partir de las 19.15 horas.

Unicaja-Wüzburg, por Teledeporte

El miércoles, el protagonista televisivo será el Unicaja, que recibe en el Palacio Martín Carpena, desde las 20.30 horas, la visita del Würzburg alemán. Este partido será emitido también a través de las cámaras de Teledeporte, como también está ya confirmado que se televise el miércoles de la próxima semana, 28 de enero, la visita del Unicaja a la pista del Joventut de Badalona, en la que será segunda jornada del Grupo K.

Courtside 1891

Los duelos del Unicaja en la BCL se podrán seguir viendo a través de Courtside 1891, plataforma OTT de la FIBA que se puede descargar a través de dispositivos móviles o se puede reproducir en el navegador por Internet. La visualización de los encuentros serán completamente gratuitas. Sólo es necesario registrarse en Courtside 1891 con un correo electrónico y una contraseña. A partir de ese momento se podrán seguir todos los partidos del Unicaja en la Basketball Champions League