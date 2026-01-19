Todo lo que hay que saber sobre el Unicaja-Würzburg: fecha, hora y dónde verlo de forma gratuita

La Basketball Champions League inicia esta semana la segunda fase de la competición. Este miércoles se jugará la primera jornada del Grupo K, en el que además del Unicaja toman parte el Joventut, el Elan Chalon de Francia y el Würzburg de Alemania.

Grupo K. / BCL

Liguilla de 6 jornadas

Por delante hay una liguilla de seis jornadas en la que los dos primeros clasificados al final de la misma se clasificarán para el play off de cuartos de final, eliminatoria previa a la disputa de la Final Four de Badalona, el próximo mes de mayo.

Vigente campeón

El Unicaja defiende el título en esta Champions de la FIBA, de la que es bicampeón, tras ganar la Final Four de Belgrado 2024 y la de Atenas 2025. El equipo verde es uno de los máximos favoritos, pero este Grupo K parece uno de los más igualados de la competición.

¿Cuándo se juega el Unicaja-Würzburg?

El encuentro tendrá lugar este miércoles 21 de enero a las 20:30 horas en el Palacio Martín Carpena. El otro partido del grupo se jugará el mismo día y a la misma hora en Badalona, entre el Joventut y el Elan Chalon galo.

El Wurzburg, primer rival cajista. / BCL

¿Dónde ver el Unicaja-Würzburg?

Los choques europeos del Unicaja se ven esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streamings de la FIBA es la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Para verlos, el proceso es muy sencillo. Sólo hay que entrar en la página web ⇒ (https://www.courtside1891.basketball) y registrarse para crear una cuenta. Una vez hecho, se verificará en un correo electrónico y ya se podrá acceder a la plataforma para ver todos los partidos de la BCL gratuitamente. También se pueden ver en los dispositivos y las smart tvs a través de la app de Courtside 1891 disponible en iOS y Android. En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha.