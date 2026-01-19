Así fue la victoria del Unicaja ante el Covirán Granada
El Unicaja asegura su plaza en la Copa del Rey de Valencia, a pesar de la lesión de Chris Duarte en el encuentro
El Unicaja ganó este sábado al Covirán Granada, sumando la victoria número 10 de la temporada, que vale el pase matemático para la próxima Copa del Rey de Valencia. A falta de una jornada para acabar la primera vuelta, el objetivo ya está conseguido.
Los verdes sufrieron este sábado para ganar al colista de la ACB, que dio una buena imagen en Málaga. La mala noticia fue la lesión en la rodilla, durante la primera parte, de Chris Duarte, aunque no parece que revista gravedad.
Ficha
88 - Unicaja (24+13+24+27): Perry (18), Kalinoski (7), Webb III (10), Tyson Pérez (7), Balcerowski (5) -quinteto inicial-, Díaz (6), Sulejmanovic (5), Duarte (2), Audige (6), Rubit (4), Djedovic (12) y Tillie (6).
79 - Coviran Granada (12+26+21+20): Costa (14), Ngouama (23), Brimah (7), Alibegovic (6), Bozic (12) -quinteto inicial-, Rousselle (2), Pérez (7), Howard (6) y Burjanadze (2).
Árbitros: Luis Miguel Castillo, Francisco Araña y David Sánchez.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.552 espectadores.
