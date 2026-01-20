Ibon Navarro: "Tenemos que concienciarnos de que el Round of 16 no será fácíl, es un grupo muy exigente"

Ibon Navarro y el Unicaja ya tienen activado el chip BCL. Este miércoles arranca la segunda fase de la máxima competición del baloncesto FIBA, en la que los cajistas están encuadrados en el Grupo K, junto al Joventut, el Elan Chalon francés y el Würzburg alemán, que será su primer rival de la liguilla.

Grupo K. / BCL

El técnico cajista confirmó que Barreiro continúa lesionado, explicó algunas de las claves del juego del equipo alemán y aseguró que el ánimo del Martín Carpena será clave durante todo el Round of 16 para ayudar al conjunto verde y morado a clasificarse para cuartos de final.

Estado de los lesionados: Balcerowski, Barreiro y Duarte

"Balcerowski se hizo unas pruebas el lunes, no salió nada preocupante y pudo entrenar, Barreiro todavía no se ha incorporado a trabajo con el equipo y Duarte ya se entrenó el lunes y según siga su evolución tomaremos una decisión".

Grupo K

"Voy a decir lo que digo siempre, pero es que es verdad. Es un grupo dificilísimo. Creo que Würzburg y Chalon son dos equipos agresivos, físicos y rápidos, con jugadores jóvenes, con ambición y talento para jugar en Europa. Del Joventut no voy a hablar porque ya lo sabemos. Es un grupo dificilísimo en el que hay que sacar los 3 partidos de casa si queremos tener opciones de clasificarnos. Todos los años siempre decimos que es el grupo más difícil, pero es que es verdad porque la competición mejora. Se junta además que nosotros no somos ya un equipo con una continuidad tan grande a nivel de experiencia y juego, tenemos más lagunas a nivel de solidez. La verdad es que es un grupo muy exigente".

Ibon Navarro habló en la previa del Unicaja-Würzburg / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Cargas de trabajo

"Hemos aumentado ese trabajo las tres últimas semanas antes de la BCL, ahora la carga no viene por trabajo semanal y sí por la acumulación de partidos. La clasificación para la Copa era un objetivo que no voy a decir que en un momento determinado estaba en peligro, pero sí que se nos complicó, con las derrotas de Baskonia y Breogán. Eso nos hizo no ir tan tranquilos a Valencia y eso nos hizo cambiar un poco la planificación, de bajar un poquito antes de ir a Valencia, pero a cambio tuvimos que subir las cargas la semana de Granada. Era importante hacerlo porque si no no tenemos el volumen necesario de trabajo para tirar ahora hasta la Copa del Rey con partidos dobles y llegar bien a la cita de Valencia. Ese cambio de planificación es lo que explica la falta de chispa, frescura y de piernas el sábado. Sacamos el partido, que era lo importante, pero sabíamos que nos iba a costar"

Importancia del Carpena

"La afición ya conoce la competición y sabe que los partidos de la primera fase, a veces, no son tan atractivos, con equipos de menos talento, aunque son equipos que juegan bien y tienen jugadores interesantes. También es verdad que fueron partidos a horas y días con una climatología que no invitaba a ir al Carpena y creo que todo influye para que se viera menos gente en las gradas. Lo tres partidos que vamos a ver en Málaga son difíciles, muy difíciles. Este primer rival que tenemos es segundo clasificado de la Liga alemana. Es un muy buen equipo. El Chalon es el equipo que eliminó al UCAM en la fase previa. Y el Joventut vendrá con Ricky, que no vino en Liga y es otro buen motivo para venir al pabellón. Son tres equipos muy complicados. Nosotros no tenemos todavía esa solidez y el poso de otros años, pasamos por malos momentos muchas veces y ahí es donde jugar en casa debe ser diferencial para nosotros. Cuando el Carpena está enchufado en el partido nos ayuda mucho. Todos queremos jugar los cuartos de final y todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y el que le pedimos a la afición que haga es que estén ahí. Tampoco creo que lo tengamos que pedir porque el Carpena siempre está ahí. Pero sí concienciarnos de que no va a ser tan sencillo".

Imagen del Carpena abarrotado. / Álex Zea

Próximo rival: Würzburg

"Carr, en el puesto de base, y Mintz, en el de escolta, son dos jugadores muy importantes para ellos. Me llama la atención Thompson, que suele salir desde el banquillo, un jugador joven, muy bueno y con mucho talento para jugar. Edigin, en el "5", un jugador de continuar profundo. Los dos "4" no son de gran amenza en el tiro exterior, pero ponen la pelota bien en el suelo... No es una sola estrella, tiene fortaleza con buenos jugadores y con roles muy definidos. Es un equipo muy bien entrenado, que sabe lo que quiere. Es importante en defensa pararles sus transiciones. Será importante correr en las dos direcciones, en ataque y en defensa".

Final Four en Badalona ¿puede afectar al Joventut?

"Creo que nos podría pesar más a nosotros que al Joventut. Es un equipo con Ricky, Vives Tomic, Hanga... hay muchos veteranos con experiencia que no creo que eso les pueda pesar. Al Unicaja sí podría pesarle porque tenemos jugadores con menos experiencia, pero a ellos no lo creo".

Augustine Rubit

"Acusa la rapidez del juego y no es fácil llegar en enero a un equipo nuevo y asimilar las normas de defensa y de ataque. Queremos que entre en el modelo de ser un jugador bisagra en el puesto de "5" y no es fácil. Ni siquiera para él que ya tiene una gran experiencia. A nivel físico en los últimos 10 días ha mejorado mucho, pero comete todavía algún error de estar algo hundido en defensa, de llegar un poquito tarde... Y claro, los partidos no perdonan y por nuestra manera de jugar necesitamos que los jugadores estén en el sitio justo en el momento adecuado. Sulejmanovic lleva desde pretemporada y en eso nos ayuda más, incluso Tyson Pérez cuando ha jugado en la posición de "5" A Rubit, de todas formas, no le pedimos mucho más de lo que está dando".