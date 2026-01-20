Unicaja, una apisonadora en la BCL: 35 victorias en los últimos 38 partidos

El Unicaja vuelve a escena europea este miércoles, con el arranque del Round of 16 de la BCL. Los verdes comparecen en esta segunda fase con la autoridad de ser el absoluto rey de la máxima competición del baloncesto FIBA. Los números son irrefutables: la Basketball Champions League es el "cortijillo" del Unicaja. Y es que el conjunto cajista es vigente bicampeón de esta competición y marcha invicto en esta nueva campaña, tras arrasar en la primera fase.

La BCL regresa a Teledeporte / BCL

Dominio absoluto verde y morado

La verdad es que el dominio del conjunto malagueño en la Basketball Champions League en las dos últimas temporadas y en la fase inicial de la actual edición dibujan un reinado absoluto de los de Los Guindos. El balance es demoledor: 35 victorias y solo 3 derrotas en los últimos 38 partidos de BCL, los correspondientes a las ediciones 2023/2024 y 2024/2025, además de los ya disputados de la actual 2025/2026.

Temporada 23/24

El dominio con puño de hierro comenzó a cimentarse en la temporada 2023/2024, cuando el Unicaja firmó una campaña casi perfecta. Disputó 16 encuentros, ganó 14 y solo cedió en dos ocasiones, culminando el curso con el título en la Final Four de Belgrado, primer gran golpe de autoridad continental de este proyecto ganador de la "era Ibon Navarro".

Temporada 2024/2025

La temporada siguiente, el equipo dio un paso más. Otros 16 partidos jugados, con 15 victorias y una sola derrota. Una campaña que se cerró levantando de nuevo el trofeo, esta vez en la Final Four de Atenas. Dos finales a cuatro consecutivas, dos títulos y la confirmación de que el Unicaja no solo competía en la BCL, la gobernaba.

Los jugadores celebran su victoria en Atenas. / BCL

Nuevo reto 25/26

La temporada 2025/2026 ha empezado a gran ritmo. En la primera fase, el conjunto cajista ha firmado un pleno de seis victorias en seis partidos, accediendo al Round of 16 que se inicia este miércoles sin fisuras y ampliando una racha de tintes históricos dentro de una competición en la que los verdes tienen el récord de victorias seguidas: 18, firmada entre diciembre de 2023 y marzo de 2025.

Casi un año sin perder

La última derrota del Unicaja en la BCL se remonta a marzo del año pasado, en la pista del Galatasaray. Desde entonces, una racha de triunfos abierta. y es que desde aquel traspié en Turquía, el Unicaja ha ganado 13 partidos seguidos. Ganó los 3 de la segunda vuelta del pasado Round of 16, ganó al Reggiana italiano los dos del play off de cuartos de final y sumó dos victorias más en la Final Four de Atenas, ante el AEK Atenas (semifinal) y el propio Galatasaray, en la finalísima del torneo. O sea, que acabó con 7 victorias seguidas, a las que hay que añadir las 6 que ha sumado en este arranque de BCL 2025/2026, hasta las 13 actuales.

El Carpena, el mayor fortín de Europa

Y si el continente empieza a asumir que ganar al Unicaja es una misión casi imposible, el Martín Carpena se ha convertido directamente en territorio prohibido para todos los rivales que han visitado Málaga en estas tres últimas temporadas. El equipo está invicto en casa en la BCL desde la Final Four de amargo recuerdo de la temporada 2022/2023.

Round of 16

Con este aval arranca ahora el Round of 16. Los números son de dominador absoluto, pero el Grupo K que empieza esta semana su liguilla está cargado de exigencia para los de Ibon Navarro con el Joventut, el Elan Chalon y el Würzburg alemán como compañeros de viaje.