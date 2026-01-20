Unicaja-Würzburg: Primera final camino del play off de cuartos

Todo lo fácil y aburrida que ha sido la primera fase de la Basketball Champions League 2025/2026, en la que el Unicaja se paseó e incluso "humilló" a Karditsa Iaponiki, Filou Oostende y Mersin Sports, se convierte a partir de hoy en un reto exigente, con el arranque del Grupo K del Round of 16. Por delante, 6 jornadas con Joventut, Elan Chalon de Francia y Würzburg como rivales.

Primer examen del Round of 16

El primer "día D" de la temporada continental FIBA trae al Carpena este miércoles la visita del Würzburg germano, segundo clasificado actual de la Bundesliga, por detrás del Bayern y por delante del Alba. Los bávaros son, en teoría, el rival más asequible del grupo, pero es evidente que suponen un reto de mucho mayor calado de cualquiera de los de la primera fase, terminada justo antes de Navidad.

Liguilla exprés

En una liguilla exprés como la que arranca este miércoles, cualquier error es letal. Por eso, el Unicaja tiene prohibido fallar este miércoles contra los alemanes. Ganar los tres partidos de casa es una obligación y sumar una o dos victorias más a domicilio será también necesario para acabar primero o segundo del grupo y pasar así al play off de cuartos de final previo a la Final Four.

El Unicaja quiere empezar el Round of 16 con buen pie. / Gregorio Marrero

Dudas físicas

Jonathan Barreiro será baja para la puesta de largo del Round of 16. Sí parece que jugarán tanto Chris Duarte como Olek Balcerowski, que terminaron "tocados" el choque liguero del pasado fin de semana contra el Covirán Granada. Defender, rebotear y correr deben ser los tres pilares a los que se agarre el Unicaja para sumar un 1-0 en la clasificación que mostraría el camino hacia cuartos a los de Ibon Navarro.

Rival peligroso

El equipo entrenado por Sasa Filipovski presenta una plantilla nutrida de jugadores estadounidenses en la que destaca, por encima de todos, la figura del base Marcus Carr. Nacido el 6 de junio de 1999, es un director de juego de 1,85 metros que concentra gran parte de las decisiones del Würzburg. No es solo su mejor jugador: es el eje sobre el que gira todo su sistema ofensivo. Sus números en lo que va de BCL lo reflejan con claridad: 16,1 puntos, 3,1 rebotes y 6,3 asistencias por partido, cifras que lo sitúan entre los bases más productivos de la competición.

El Wurzburg Baskets, rival del Unicaja en el Round of 16. / BCL

Carr es un base moderno, de los que combinan capacidad para organizar con instinto anotador. Tiene el balón en las manos durante muchos minutos y asume responsabilidades constantes, especialmente en los finales apretados. Su juego se apoya en una buena lectura del bloqueo directo, donde sabe castigar tanto con penetraciones como encontrando al tirador liberado.

El resto de jugadores importantes de la plantilla del Würzburg son los exteriores Davion Mintz (15,2 puntos, 3,8 rebotes, 2 asistencias), Johnathan Stove (9,7 puntos, 3 rebotes) y Brae Ivey (8,6 puntos, 3,4 asistencias, 2,6 rebotes); y los interiores Charles Thompson (8,4 puntos, 6,9 rebotes, 1,8 asistencias, 1,1 tapones), David Muenkat (8,9 puntos, 6,2 rebotes) y Eddy Edigin (6,7 puntos, 4,2 rebotes). Además, son en conjunto el 7º mejor equipo de la competición en rebotes totales, promediando 39,8 por choque.

Martín Carpena

Habrá que echar un ojo a lo que pase a la misma hora en el Joventut-Chalon, el duelo entre los que parecen rivales directos del Unicaja en la lucha por el liderato del grupo. También habrá que ver cómo responde el Carpena a la llamada de su equipo. Entre semana siempre cuesta más llenar las gradas del Palacio, pero es que estamos ante una fase absolutamente decisiva en la competición europea. La ilusión de todos es estar en mayo en la Final Four, pero para eso habrá que sufrir mucho y la afición tiene que darse cuenta de que su apoyo puede ser clave para lograr el objetivo.