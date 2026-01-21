Ibon Navarro alerta sobre Kalinoski: "Lleva varias semanas con muchos dolores en todas partes"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después del triunfo del Unicaja frente al Wurzburg Baskets (90-85). Empezó el equipo cajista con victoria el Round of 16 de la Basketball Champions League, resistiendo al tercer cuarto de los alemanes y alertó sobre el estado físico de Tyler Kalinoski, además de Killian Tillie: "Lleva varias semanas con muchos dolores en todas partes".

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria. Es el tipo de partido que preveíamos. Son un equipo muy duro, muy físico. Tienen una increíble habilidad para el rebote. Creo que nos cogen los dos primeros minutos cinco rebotes. No hemos cometido demasiados fallos, pero sí graves en el balance defensivo y Mintz ha anotado en la primera parte seis puntos en esas situaciones. Lo teníamos bajo control, el tercer cuarto es clave para ellos, son extraordinarios. El 95% de las veces que ganan el tercer cuarto, ganan el partido. Solamente han perdido uno, hoy ha sido el segundo. Sabemos lo que pasa, cambia la energía y los jugadores que aparecen al final. Tal cual. Con confianza hacen el 5/8 en triples en el tercer cuarto con tres de ellos muy bien defendidos. Contentos por haber ganado un partido, metiendo tiros libres. Es una victoria muy importante en un grupo que va a ser muy duro e igualado".

Kalinoski y Tillie

"Tyler ya llevaba varias semanas con muchos dolores en muchas partes de su cuerpo, por no decir en todas. Hoy se ha hecho daño en el tobillo, no ha podido volver. Para que no pueda volver, no estará muy bien. Killian se lleva todos los golpes en esa rodilla. Aunque lo ha intentado, no ha podido. Vamos a ver cómo progresan hasta el partido del domingo. Si Tyler no puede continuar, es que le duele de verdad".

Tiros libres

"Es un equipo extraordinariamente duro. La diferencia de faltas era abismal al descanso, no sé si 7-17. En el tercer cuarto no hemos entrado en bonus hasta el final. Sin darle demasiadas vueltas, hemos empezado fallando. Los más difíciles de meter son los que hemos tirado en los últimos minutos y los hemos metido todos. Hay que estar contentos, seguro que es un cambio de dinámica".

Nihad Djedovic

"Es un jugador parche. El día que hace falta defender, defiende. El día que hace falta meter puntos, los mete. El día que hace falta que no juegue, no juega y está en el campo ayudando a sus compañeros desde el banquillo. Contentos porque falló muchos tiros libres el otro día, le dio muchas vueltas. Muy contentos por él".

+15 al descanso

"Ellos hacen unos terceros cuartos espectaculares. Solamente habían perdido un partido ganando el tercer cuarto, hoy ha sido el segundo. Los equipos tienen muchas dinámicas internas, cómo transcurre el juego. Lo expliqué en la previa. Tienen una diferencia de más de 10.5 puntos en los terceros cuartos y ganan. Hoy han ganado de seis y han perdido. Esa es la sensación que me queda".