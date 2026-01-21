Basketball Champions League
Las notas del Unicaja en la jornada 1 del Round of 16 de la BCL contra el Wurzburg Baskets
La dupla bosnia Djedovic-Sulejmanovic, acompañados por un creciente Perry, lideró al equipo cajista al principio y lo salvó al final de la debacle en el Carpena
El Unicaja salvó su primer partido en el Round of 16 de la Basketball Champions League. Lideraba con ventajas de 15 puntos hasta que se cayó, emergió el Wurzburg Baskets y el partido se igualó en los minutos finales (90-85). Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.
Kendrick Perry (8)
Se va encontrando con su versión más regular en la anotación. 19 puntos y los cuatro tiros libres de la victoria, le sobró algún triple en la primera parte. Acompañó con un rebote y tres asistencias para 20 de valoración. Ese ímpetu por querer servir le costó alguna mala decisión.
Alberto Díaz (6)
Puso a correr al equipo en las transiciones, tras rebote defensivo y le costó más dirigir en estático, siendo más responsable sin la presencia de otros generadores. Aun así, cuatro asistencias. Falló los dos triples liberados que tuvo.
Tyler Kalinoski (5)
Peaje caro su partido, solo nueve minutos por un esguince de tobillo. Habrá que ver la importancia del asunto para determinar su disponibilidad en este tramo. Mientras estuvo en pista, protagonismo tímido. Tan evidente su ausencia cuando no estuvo...
Chris Duarte (5)
No está, muy lejos de la producción que debería. Maquilló con 10 puntos porque el talento lo tiene, pero abusó del bote, penetró sin impacto y estuvo lento para frenar el perímetro del Wurzburg.
Chase Audige (5)
Partido gris el suyo. 1/5 en el lanzamiento, muy poca incidencia en ataque, negado en ese primer paso hacia el aro. Sufrió cuando se emparejó con Mintz (23 puntos), lejos de ese papel de 'stopper' en el perímetro que necesitaba el equipo con su llegada.
Nihad Djedovic (9)
Profesionalidad en su máxima exponencia. 21 puntos y líder absoluto, en anotación y también en la moral. Entendió la importancia del partido desde el primer momento y cómo atacar. Tres rebotes y dos asistencias. Efectivo con un 3/6 en el triple y sacando nueve tiros libres.
James Webb III (7)
10 puntos y seis rebotes. Otro de los que entendió, y con acierto, que el partido debía ir a la línea del tiro libre: 6/7. Poco protagonismo en el lanzamiento, -2 su impacto en pista y 15 de valoración. Más efectivo como '3', pero las circunstancias le obligaron a terminar de '4'.
Tyson Pérez (6)
Apenas 12:18 minutos, muy poco si no es por algún problema físico. Seis puntos y cuatro rebotes. Elevó el tono físico en la lucha por el rebote, aunque dejó algún enfado en defensa. Lo poco que estuvo mejoró al equipo.
Killian Tillie (5)
Otra vez la rodilla para echarle el freno. Metió su primer triple y aunque no anotó más, ha elevado el nivel físico, dejó buenas acciones. Necesita ser más constante en la anotación, va mejorando en el reparto del juego.
Emir Sulejmanovic (8)
Síntomas de crecimiento. Primera parte excepcional, más discreto en la segunda. Se le escaparon varias canastas sencillas a tablero. 11 puntos y cinco rebotes. Tiene esa cruz en el tiro libre con un 4/8. Tuvo un robo importantísimo a tres minutos del final para entregarle a Perry el 77-72.
Olek Balcerowski (4)
Muy lejos de los niveles mínimos ofrecidos esta temporada, poco imponente en el rebote y con problemas en defensa. Acabó eliminado con cinco faltas. 3/4 en tiros libres y nada más.
Augustine Rubit (5)
Correcto. Le aplaudió Ibon Navarro en varias defensas. Cinco puntos y dos rebotes en cuestión de 06:58 minutos. Ha quedado relegado a tercer pívot después del paso adelante de Sulejmanovic.
