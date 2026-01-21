El Unicaja gana con sufrimiento al Würzburg y da el primer paso rumbo al play off de cuartos de final (90-85)

Una versión muy light del Unicaja, sin colmillo para tumbar al rival cuando peor lo estaba pasando (55-37), sufrió hasta el último segundo para ganar al Würzburg alemán este miércoles, en el estreno del Round of 16 de la BCL. La competición europea entra a partir de ahora en su fase decisiva. Esa, en la que casi no hay margen de error en el reto de avanzar rumbo a la Final Four de Badalona 2026. El vigente bicampeón dio el primer paso ante el equipo bávaro después de 40 minutos de dominio absoluto, pero sin la contundencia necesaria que exige un Top 16 continental. Y eso es lo que le condenó a la agonía final.

Menos mal. Porque el de este miércoles en el Martín Carpena era un partido importantísimo, mucho más de lo que alguno pueda pensar. Y es que estas liguillas exprés tan cortitas las carga el diablo. Como no hay margen para fallar, la competición te obliga a jugar una final detrás de otra. Perder este primer partido, y además en casa, habría sido un problema muy gordo y muy difícil de solucionar. Afortunadamente, el Unicaja supo hacer los deberes, cumplió el guion establecido y el 1-0 que luce en la clasificación del Grupo K le allana el camino de lo que esté por venir.

Por cierto, en el otro partido del grupo, victoria extremadamente contundente del Joventut 107-75 sobre un Elan Chalon desconocido por su falta de competitividad.

Positivo 1-0

Sin Barreiro, lesionado, y con Kalinoski fuera de combate en el primer tiempo con un esguince de tobillo, el Unicaja no necesitó una versión "plus 5 estrellas" para ganar a los germanos. Este Würzburg tiene dos "chiquititos" con mucho talento para anotar, que esta vez rozaron la gloria a base de triples de todos los colores y de todas las facturas posibles. ¡Qué manera de meter Carr y Mintz! Ellos dos solos casi se la lían al megacampeón del básket FIBA.

De más a menos el Unicaja

Y eso que el primer cuarto no hizo presagiar lo que iba a pasar una hora y media después. Es más, no tardó mucho el Unicaja en poner las bases de cómo quería que fuese el partido: rebote, transiciones rápidas y mucho tiro exterior. Le funcionó la receta al equipo, que fue poco a poco aumentando su renta en el marcador: 16-10, 24-15... La idea era ahogar a Carr, el motor del Würzburg, para que los alemanes no estuvieran a gusto sobre el parqué. El primer cuarto acabó con un 24-19 que reflejó lo visto en la cancha.

El entrenador rival paró el partido con +11 a favor de los verde y morados. La tercera falta personal de Carr en el minuto 13 fue una buena noticia. Sin su estrella en la pista, el Unicaja pegó otro estirón, 36-23. Los triples de Mintz, el otro baluarte del equipo bávaro, fueron casi el único sustento en ataque del Würzburg, que aguantó como pudo para agarrarse al partido al llegar el descanso: 49-34.

Cambio de guion

No varió la película tras el intermedio... al principio. El Unicaja siguió creciendo en el marcador, 55-37. A partir de ahí, cambió la película. Carr asumió galones en ataque, demostró su talento ofensivo y eso frenó la sangría. Bajó la diferencia de los 10, 64-55, lo que obligó a Ibon Navarro a pedir un tiempo muerto. Tras pasar por el rincón de pensar, el partido se fue al último cuarto con 66-57 y la necesidad todavía de un último esfuerzo.

Entonces empezó el festival anotador de los dos "pequeños" del Würzburg. Si no era uno, era el otro. Pero a base de triples, el partido se estrechó. El choque entró en los 3 últimos minutos con 77-72. Otro triplazo de Carr y otro triplazo de Mintz pusieron el 84-83. Con el partido en el alambre, el acierto en los tiros libres de Djedovic y de Perry solucionaron el problema para el 90-85 final.

