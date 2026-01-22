Así fue la primera jornada del Round of 16 de la BCL para los rivales del Unicaja

La primera jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League dejó mucho más que la sufrida victoria del Unicaja sobre el Wurzburg Baskets en el Carpena (90-85). No va a ser un camino de rosas esta segunda fase para nadie y ya hubo sorpresas como las derrotas del Galatasaray y del Gran Canaria. Alba Berlín y AEK sufrieron, mientras que Rytas Vilnius, Joventut y La Laguna Tenerife arrasaron ante sus rivales.

Grupo I

El Rytas Vilnius dio cancha en el primer cuarto y, a partir de ahí, barrió de la pista al Hapoel Holon por 106-81. No concedieron los lituanos ni una sola oportunidad con hasta cinco jugadores terminando en dobles dígitos. Quieren ir en serio a por esa primera plaza que les otorgue el privilegio de ser cabezas de serie en los cuartos de final.

No todo fue normalidad en este grupo. Debutaba el seleccionador italiano Gianmarco Pozzecco en la BCL con el Galatasaray y los turcos, vigentes subcampeones tras caer con el Unicaja, abrieron esta segunda fase con una derrota inesperada como locales ante el Le Mans (83-90), clasificado desde el play-in. Sorpresa importante y obligación absoluta del Galatasaray de ganar más de uno a domicilio.

Grupo J

Aquí estuvieron a punto de llegar dos de las grandes sorpresas de la primera jornada. La primera parecía llegar en Turquía. El Tofas Bursa llegó a liderar durante 29:40 minutos en su pabellón, parecía tenerlo hecho y bien amarrado. Sin embargo, el Alba Berlín, dirigido por el español Pedro Calle, protagonizó un gran 22-34 en el último cuarto para conseguir la primera victoria.

El mismo camino que parecía llevar el AEK-Karditsa Iaponiki. El tercer clasificado de la BCL 2024/25 entró a los últimos 10 minutos con una desventaja de seis puntos después de ir perdiendo durante todo el partido. Hasta que la afición ateniense levantó a su equipo para firmar un parcial decisivo de 35-14 para ganar por 88-73, más abultado de lo que realmente fue.

Grupo K

No es el Unicaja líder de este grupo tras ganar al Wurzburg Baskets porque, al otro lado del país, el Joventut sacó de la pista al Elan Chalon (107-75). Partido perfecto del próximo rival en BCL de los de Ibon Navarro. El equipo de Dani Miret sabe que tiene la oportunidad de poder hacer algo ilusionante en su desembarco en la competición, con la Final Four en el Olímpic, y la apuesta es absoluta.

Joventut y Unicaja se citan en BCL el próximo miércoles. / Álex Zea

Grupo L

No quiso ninguna sorpresa La Laguna Tenerife después de las últimas derrotas en ACB. Acelerón y confianza en la BCL para superar al ERA Nymburk por 104-80 después de una gran segunda mitad. Gran porcentaje desde el triple (18/35) ante un conjunto checo que echó demasiado de menos a sus grandes anotadores.

El que no consiguió redimirse de su última racha fue el Gran Canaria. El equipo de Jaka Lakovic, ya con Kassius Robertson en plantilla, perdió ante el Pallacanestro Trieste (71-77), clasificado sobre la bocina del play-in después de una canasta del excajista Jeff Brooks. Los españoles ya están obligados a ganar alguno contra La Laguna Tenerife si quieren evitar la eliminación.

Jornada 2

No se guarda absolutamente nada la jornada 2 del Round of 16 con enfrentamientos muy serios. Además del Joventut-Unicaja, también hay partidos como el Rytas Vilnius-Galatasaray, AEK-Alba Berlín y La Laguna Tenerife-Pallacanestro Trieste. Cuatro encuentros por el liderato.