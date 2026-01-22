López Nieto: "Hemos construido un modelo con opciones reales para luchar por cualquier título"

El Unicaja recibirá uno de los premios que concederá la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) este mismo lunes por los siete títulos logrados desde febrero de 2023, competir "de tú a tú con entidades históricas" en un ciclo que "coincide con la presidencia de Antonio Jesús López Nieto, una etapa marcada por la estabilidad institucional, la ambición deportiva y una identidad de club sólida y reconocible".

Precisamente, el presidente del club de Los Guindos ha concedido una entrevista a la APDM en la que ha hecho un gran repaso a la actualidad del Unicaja, desde la competitividad, los títulos, el papel de Juanma Rodríguez e Ibon Navarro o incluso la realidad que está por venir en el baloncesto europeo entre la NBA Europa y la Euroliga.

Un reconocimiento más allá de Andalucía

Los siete títulos en el baloncesto nacional, continental e internacional han puesto el nombre de Unicaja en el centro del foco: "Para nosotros es importante porque trasciende el contexto de Málaga y Andalucía. Este premio certifica que hoy se nos ve como un equipo con opciones reales de luchar por cualquier título. Lo que tiene valor es que, si comparas presupuestos y estructuras, el mérito es enorme. No somos un transatlántico, pero hemos construido un modelo".

Dupla Juanma-Ibon y los títulos

A partir de ahí, son muchas cuestiones las que explican el éxito del Unicaja. Una de ellas es la dupla deportiva formada por Juanma Rodríguez e Ibon Navarro. El malagueño desde los despachos y el vitoriano desde la pista han reconvertido al club en una entidad capacitada para luchar por todo. "Uno de los grandes éxitos del club es el trato y cuidado a los jugadores. Eso lo perciben. Y eso nos permite atraer perfiles que, de otro modo, estarían fuera de nuestro alcance", señala.

Juanma Rodríguez es el arquitecto del Unicaja más campeón. / Alex Zea

Y ese es el precedente, además del desempeño de los jugadores, para conseguir todos los logros alcanzados por el equipo desde aquel mes de febrero de 2023: "Hemos normalizado en los últimos tiempos los títulos y, a veces, no les damos la dimensión que tienen. Pero ganar continuamente es muy complicado porque desgasta. Tienes que tener una mentalidad continua, de saber pelear".

NBA Europa-Euroliga

López Nieto es uno de los presidentes de clubes que más se ha manifestado públicamente acerca del nuevo panorama continental y su idea sigue firme: "Sería un error que sobrevivieran las dos. Tendrían que llegar a un acuerdo sólido para ordenar el mapa. No puede haber cuatro o cinco competiciones europeas", a lo que añade: "Dividimos intereses, cargamos a los jugadores de partidos, aumentan lesiones y es difícil llenar pabellones con partidos cada dos días. Es un problema de egos. Hay que poner sentido común".

El Unicaja ya le dio la espalda al universo Euroliga "por el sistema de competición" porque "es preciosa para verla... pero no está diseñada para nosotros". Su gran papel en la BCL le hace ser uno de los candidatos más serios a acceder a la NBA Europa por los méritos deportivos, pero incide: "Tiene que haber una competición con retorno económico real y una segunda fuerte para acceder. Llámalo NBA o Euroliga, pero con sentido", cierra.