La renovación del Unicaja a Balcerowski: la confirmación de un proyecto y un golpe al mercado

Olek Balcerowski culminó el 2 de septiembre de 2024 uno de los grandes culebrones de la historia más reciente del Unicaja, acaparó meses después multitud de dudas y críticas alrededor de su baloncesto, y este 22 de enero de 2026 ha sido protagonista de una de las renovaciones más celebradas de los últimos meses. 507 días que cambiaron el paso del pívot polaco en Málaga y que asientan las bases de una relación duradera.

El club de Los Guindos y Balcerowski seguirán unidos hasta 2028, pudiendo ampliar la fecha del contrato una temporada más. Es el anuncio con el que ha sorprendido el Unicaja después de mejorar las condiciones de futuro de una de sus piezas más codiciadas. No solo se trata de intentar atarlo en el Martín Carpena, sino también de mejorar las exigencias que un equipo tiene que cumplir si quiere sacar a Balcerowski de las filas verdes y moradas.

Las dudas de la adaptación

Es una renovación merecida, ganada a pulso y que se ha generado gracias a la confianza del club en el jugador y del jugador en el club. Y la historia no empezó bien, las expectativas eran máximas. Llegaba como oportunidad de mercado un vigente campeón de la Euroliga con el Panathinaikos. La letra pequeña era el verdadero problema y es que el pívot polaco no había jugado prácticamente nada a los mandos de Ergin Ataman, dando un paso atrás baloncestísticamente.

Su llegada al Unicaja le volvía a colocar en el foco de la ACB. El impacto inmediato estuvo lejos de ser una realidad y ese recuerdo de pívot dominante y prometedor que había dejado en Gran Canaria era una cosa del pasado. Tampoco le favoreció llegar a un grupo muy hecho, rodado y con la vitola de tercer pívot por detrás de David Kravish y Yankuba Sima. ¿Cuánto iba a tardar en adaptarse? ¿Era una apuesta fallida? Muchas dudas en el proceso.

Más líder en la pista

El desembolso este verano del Valencia Basket para sacar al ‘5’ gerundense y la convicción de Ibon Navarro de volver a una plantilla de 13 jugadores le garantizaba un protagonismo superior. Su temporada es una historia muy distinta. Promedia 18:58 minutos en 23 partidos, es el pívot titular por delante de Kravish, Augustine Rubit y Emir Sulejmanovic, y sus números han respondido con 10.3 puntos, 3.5 rebotes, 1.0 asistencia y 12.6 de valoración, mejorando la media ligeramente en Liga Endesa.

No son solo las cifras, es la sensación de que Balcerowski es un jugador completamente diferente. Confía en sus capacidades sobre la pista, aprovecha su potencial, encara con agresividad el aro y está potenciando todas sus virtudes ofensivas y defensivas. Su campo de mejora aún es amplio y el Unicaja se ha asegurado que lo haga vestido de verde y morado hasta 2028, como mínimo.

Con Balcerowski, el Unicaja tiene hasta siete cupos el próximo año. / Gregorio Marrero

Golpe al mercado de interiores y de cupos

No hay que perder de vista que es una de las piezas más codiciadas del mercado porque apenas tiene 25 años. La dirección deportiva ha vivido en sus propias carnes lo que ha sido el mercado de jugadores interiores y el movimiento estratégico con el que se ha adelantado Juanma Rodríguez es bárbaro, tanto en la continuidad como en la mejora de las condiciones de cara a la posible llegada de un club de Euroliga.

Lo ha hecho en el mercado de interiores y también en el de los cupos. Son cuatro los que exige la Liga Endesa, cinco los de la Basketball Champions League y el club de Los Guindos ya se ha asegurado la friolera cifra de siete: Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez, Emir Sulejmanovic -solo en Europa- y el propio Balcerowski, la mitad de la plantilla

Así llega la historia del Unicaja y Balcerowski los 507 días que cambiaron las dudas de la adaptación por una renovación muy aplaudida. Por delante queda mucho camino y parece que llegará con el polaco como líder absoluto.