El Unicaja renueva a Balcerowski tres temporadas más

Golpe importantísimo del Unicaja al mercado de los pívots. El club de Los Guindos ha hecho oficial este jueves la renovación de Olek Balcerowski, la gran noticia de la temporada 2025/2026. Así, el polaco, cupo de formación renueva como verde y morado hasta 2028 asegurado, dejando la puerta abierta a una campaña más opcional.

Lo cierto es que Balcerowski ya tenía contrato hasta 2027, pero el club ha mejorado las condiciones de una de las piezas más codiciadas del equipo. El polaco ya ha dado razones para justificar la apuesta que el Unicaja hizo en septiembre de 2024. Tuvo una primera temporada gris después de no jugar prácticamente nada con el Panathinaikos y la confianza del equipo y de Ibón Navarro le han hecho dar un salto mayúsculo este curso.

Protagonismo esta temporada

Además, hay que destacar que en esta temporada 2025-26 está siendo uno de los jugadores referentes de la plantilla de Ibon Navarro. En los 26 partidos disputados hasta el momento (tan sólo se ha perdido un encuentro oficial del equipo) promedia 10.3 puntos, 3.5 rebotes, 1 tapón y 12.6 de valoración, siendo el jugador más valorado del equipo.

Tras firmar su renovación, Olek Balcerowski ha mostrado su felicidad: "Yo creo que estoy en un sitio donde la gente me quiere, donde la gente me cuida y donde puedo seguir creciendo y eso es lo más importante para mí" palabras que ponen en valor todo el entorno que rodea al club y al equipo para que los jugadores alcancen su máximo nivel.

Sobre el tiempo que puede cumplir en Málaga, Balcerowski hace una comparativa con experiencias que tuvo en el pasado que frenaron su proyección individual, "hice demasiados pasos adelante en un momento de mi carrera y ahora creo que estar en un buen sitio, donde la gente te aprecia y te quiere ver mejor, es lo más importante para un jugador". Balcerowski deja claro su compromiso con el Unicaja con una palabras contundentes, "quiero quedarme aquí, quiero seguir mejorando y sé que la gente que está aquí me va a hacer mejor jugador".