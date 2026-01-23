El canterano del Unicaja Marcus Moller para por un importante problema de salud

Malas noticias en la cantera del Unicaja. Marcus Moller, jugador del Unicaja Alhaurín de la Torre y pieza habitual en las pretemporadas del primer equipo, echa el freno de forma temporal después de haber sido diagnosticado con un cáncer de testículo. El pívot danés ya está en su país natal para recibir el tratamiento médico.

Comunicado del Unicaja

"En los últimos días, nuestro jugador del Unicaja Alhaurín de la Torre de Liga U, Marcus Moller, ha tenido que afrontar una situación médica que le obliga a detener temporalmente su actividad deportiva. Tras las pruebas médicas realizadas, se le ha diagnosticado un cáncer de testículo. Actualmente, Marcus se encuentra en Dinamarca, donde está recibiendo tratamiento médico, asistido por profesionales especializados y rodeado del apoyo de su familia y su entorno más cercano. En este momento, la prioridad absoluta es su salud y bienestar, por lo que tanto el jugador como el club han acordado centrar todos los esfuerzos en su recuperación durante el tiempo que sea necesario.

Desde Unicaja Baloncesto queremos transmitirle a Marcus todo nuestro cariño, apoyo y fuerza en este proceso. Estamos convencidos de que afrontará esta etapa con la valentía y determinación que siempre lo han caracterizado. Agradecemos el respeto y la comprensión en esta delicada situación que atraviesa nuestro jugador. Estamos contigo, Marcus", publica el Unicaja en su comunicado.

El pívot había promediado en la primera fase de la Liga U 11.7 puntos, 8.7 rebotes y 1.4 asistencias para 16.3 de valoración. Ahora afronta un alto en el camino para superar un importante problema de salud.