Horario y dónde ver por TV el Unicaja-UCAM Murcia, jornada 17 de la Liga Endesa

La Liga Endesa cierra este fin de semana, muy entre comillas, la primera vuelta de la temporada regular o lo que es lo mismo, define los ocho equipos clasificados a la Copa del Rey y... ¿su orden? Habrá que ver cómo de importante acaba siendo ese Dreamland Gran Canaria-Baskonia atrasado al 8 de febrero y puede que decisivo de cara al sorteo, pero lo cierto es que el Unicaja ultima sus opciones de quedar entre los cuatro primeros.

Lo hará, precisamente, contra el UCAM Murcia, actual clasificado y en palabras de Ibon Navarro "la revelación de la primera vuelta". Son los de Sito Alonso los que vienen a Málaga con más posibilidades de partir en el sorteo de Copa en el bombo de los favoritos, pero lo cierto es que se antoja un final incierto para algunos equipos. De fondo, una rivalidad moderna entre ambos clubes que vuelven a verse las caras en Málaga.

Horario del Unicaja-UCAM Murcia

El encuentro contra el equipo universitario, correspondiente a la decimoséptima jornada de la temporada regular de la Liga Endesa, se jugará este domingo, a partir de las 18.00 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. James Webb III se reencuentra con el equipo que le hizo debutar en Liga Endesa en la temporada 2020/21 y donde estuvo un año y medio antes de dar el salto al Valencia Basket.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Sito Alonso se verá en directo a través de las cámaras de DAZN. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y las declaraciones de los protagonistas.