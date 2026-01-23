Ibon Navarro: "El potencial de este UCAM es superior al del subcampeón de Liga"

Ibon Navarro compareció este viernes, a dos días del Unicaja-UCAM Murcia, en un amplio repaso de la actualidad del equipo y del rival. Desde la renovación de Olek Balcerowski, el momento de Chris Duarte hasta un análisis del que para él es "la revelación de la primera vuelta": "El potencial de este UCAM es superior al del subcampeón de Liga".

Análisis del rival

"Es un equipo que te exige mucho a nivel físico, a nivel mental. Es cierto que han tenido algunas derrotas últimamente fuera de casa, pero los partidos los compiten. A dos o tres minutos del final están en partido con opciones de ganar. Falta de acierto o mucho acierto del rival han hecho que perdiesen algún partido. Yo creo que es un equipo que está compitiendo. Para mí es el equipo revelación de la primera vuelta, aunque digan que ha perdido fuelle. Creo que ganar es difícil en ACB y fuera más. Les ha podido faltar acierto en Gran Canaria y Bilbao, pero están jugando bien. Ese refuerzo en la posición de '4' con Kelan, se les queda una plantilla muy redonda, muy física, con muchos puntos en muchas posiciones. Es un equipo que está jugando muy bien".

Comparación con el subcampeón de Liga

"Es diferente. Creo que aquel equipo tenía cosas muy buenas. La plantilla es mejor, pero también es una plantilla que va creciendo. El recorrido, el potencial de esta plantilla es superior a aquello, pero no estamos dentro para saberlo. Bastante tenemos nosotros con lo nuestro. Desde fuera parece una plantilla mucho más redonda. Tienen físico y talento en todas las posiciones. Tienen algo en la posición de '1' que no tenían antes: mucho equilibrio, mucho potencial. Tanto DeJulius como Forrest pueden venir desde el banquillo y cambiar el partido. Tienen puntos, anotación, defensa. El techo de esta plantilla de UCAM es mayor, pero también para ellos es enero. Crecerán seguro".

El UCAM vuelve este domingo al Carpena. / Gregorio Marrero

Vuelta del UCAM al Carpena

"Quedan siete partidos todavía para la Copa. Nos vamos a enfrentar a un equipo que está encima de nosotros. De los de arriba solo hemos ganado a Valencia. No es una piedra de toque, es un partido muy difícil. Sabemos que UCAM en los últimos años ha jugado bien aquí y ha sacado el 50% de las victorias en nuestra cancha. Seguro que para ellos es agradable jugar en el Martín Carpena. Más allá de eso, es un equipo que juega muy bien, que te exige mucho física y mentalmente".

Agresividad

"Altibajos va a haber. Ellos también tienen algún altibajo, pero sus bajos son menos bajos que los nuestros. Va a ser un partido duro. Tenemos que ser agresivos independientemente del planteamiento defensivo que ellos puedan tener, van a ir ajustando. Hay que ser más agresivos que tácticos a la hora de identificar. Muchas veces lo que nos pasa es que queremos reconocer muchas cosas y tomar las mejores decisiones, y en ese proceso, que todavía nos lleva tiempo, perdemos la agresividad. Creo que tenemos que mantener una línea constante. Equivocarnos alguna vez, pero que sea por ser agresivos, no por intentar tomar la mejor decisión. Seguramente vaya a ser un partido en el que el rebote sea muy importante. Los dos trabajamos bien el rebote".

Renovación de Balcerowski

"Es tan importante para el proyecto como para el propio Olek. Siempre digo que los jugadores interiores maduran un poco más tarde. Él está en un nuevo contexto. Este año se está encontrando con cosas nuevas para él como verse con un rol muy importante, un peso muy importante en lo bien y mal que juega el equipo. También tiene que aprender a vivir con esto, gestionarlo y no es tan fácil. Es un buen sitio para que crezca y se convierta en el jugador que todos pensamos que será en el futuro. Para el club es mantener una pieza importante y un jugador que de su crecimiento va a depender el crecimiento del equipo".

Crecimiento del polaco

"Su juego está ahí. Que él sea capaz de gestionar cosas nuevas a nivel de roles. Es muy fácil estar detrás de Yankuba y David Kravish. Incluso es muy fácil estar detrás de Kravish y cuando entras lo haces detrás de él. Ahora él es el número 1 y no es tan fácil de gestionar. Lo está haciendo bien, hay días que lo hace un poquito peor. Tiene que crecer en cuanto a madurez, en cuanto a asumir la responsabilidad y liderazgo con su edad. Es un proceso que tiene que pasar él y nosotros".

Combinación Perry-Alberto

"No diría que son tantos minutos. El otro día, la ausencia de Killian, tener que pasar a James al '4' y la ausencia de Tyler nos hizo en un momento, cuando ellos ponen a Ivey, Mintz y Carr juntos, tener que ir con dos jugadores sólidos defensivamente por fuera. No creo que lo estemos haciendo tanto en cuanto a volumen como en años anteriores".

Duarte

"Chris sigue siendo un reto para nosotros y para mí. Encontrar ciertos espacios, asumir ciertas cosas que van a pasar que son malas a cambio de que siga entrando. Tenemos que ayudarle a gestionar el arbitraje, le frustra mucho. Este partido es importante porque se va a encontrar con situaciones duras para él en las que el arbitraje no siempre va a ser lo que en su cabeza es justo. Todos tenemos que estar tranquilos y ayudarle a él a estar tranquilo. Él va dando muchos pasos adelante. Hacer uno o dos partidos seguidos cosas muy bien te asegura que el tercero va a ser igual o vas a mejorar. Es un proceso y cada partido es diferente, lo que te plantean los rivales es diferente. No es un proceso lineal. Lo que tiene que mantener es la fe en lo que le hemos propuesto, lo está haciendo y tiene paciencia. Estas cosas del arbitraje, que muchas veces en BCL es incluso diferente a la ACB, a él le cuesta muchas veces gestionarlo y gestionarse. Es normal. Por eso cuando él no es capaz, no nos vamos a suicidar. Tenemos que buscar alternativas".

Partido mental

"Es un partido muy demandante a nivel mental como lo fue el de Valencia, pero por diferentes motivos. Tenemos muchos jugadores nuevos que no conocen nuestra historia reciente con UCAM Murcia y por ahí seguramente no van a notar nada raro. No podemos intentar pararnos a ver lo que se propone y dar con al respuesta. En ese juego mental podemos perder mucho tiempo y mucha agresividad. Tenemos que ser lo más agresivos posible pase lo que pase. La decisión más agresiva que tomes en ataque y en defensa es la correcta".