Kalinoski y Tillie son "serias dudas" para el Unicaja-UCAM Murcia

Complejo parte físico con el que va a tener que lidiar Ibon Navarro antes del Unicaja-UCAM Murcia de este domingo. La plantilla cajista va a llegar a la jornada 17 de la Liga Endesa muy tocada y todos los focos apuntan a Tyler Kalinoski y a Killian Tillie, que no pudieron acabar el encuentro de este miércoles frente al Wurzburg Baskets, además de Jonathan Barreiro, lesionado con anterioridad.

Kalinoski y Tillie

"No podremos contar ni con Tyler ni con Killian para entrenar", comentaba el técnico vitoriano acerca de la sesión de este viernes y remataba: "Los dos son serias dudas para el partido del domingo". Dos jugadores que, de ser baja, ya obligarían a tirar de Manu Trujillo o de Arturas Butajevas para completar una rotación de 12.

Killian Tillie sufrió un nuevo golpe en la rodilla. / ACBPhoto

Ni el estadounidense ni el francés pudieron acabar el partido de la Basketball Champions League. Kalinoski se retiró por un esguince de tobillo, aunque Ibon Navarro también añadió en rueda de prensa que llevaba varias semanas con mucho dolor en muchas partes. En cuanto a Tillie, se volvió a llevar un nuevo golpe en esa rodilla que tantos problemas le está dando.

Barreiro

Otra situación es la que afronta el alero gallego. Se lesionó en el entrenamiento previo al partido del Covirán Granada después de sentir un pinchazo en el gemelo. No jugó ni el derbi andaluz ni la primera jornada del Round of 16 continental. ¿Estará en condiciones para ser una baza física ante un rival tan duro como el UCAM? "Vamos a ver si puede hacer algo".

Alberto y Djedovic

Ahí acaban los problemas físicos, pero no la vigilancia de la carga de minutos. El malagueño y el bosnio acumulan en los últimos encuentros mayor presencia en la pista de lo que indica el excel. Ese es el otro objetivo que hay marcado en el cuerpo técnico: "Tener cuidado con Alberto y Djedovic, que se llevaron una carga importante en el partido del miércoles".

Muchas dudas físicas que no llegan en el mejor momento ante un rival de la dureza física del UCAM Murcia. El entrenamiento de este sábado dará alguna pista, pero apunta todo a ser cuestión de última hora.