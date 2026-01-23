Sito Alonso: "Unicaja ha hecho cambios, pero su temporada es magnífica"

Sito Alonso

Análisis

"Unicaja ha hecho cambios en jugadores que les han dado muchísimo. Incluso el propio Ejim, que ahora forma parte de Lleida, era un jugador que les daba un enganche en momentos importantes, además de jugadores vitales en anotación. Pero es que yo creo que lo que está haciendo Unicaja es una temporada magnífica. El problema es que cuando las expectativas son tan altas... Está con todas las opciones abiertas por ser cabeza de serie, bien en la BCL, con problemas como Kravish, han fichado y están intentando involucrarles. No es comparable, y es una cosa normal, sus objetivos con los nuestros, es otra dimensión. Queremos estar ahí y luchar para que el enfrentamiento pueda parecer directo. Nos hemos ganado ese derecho. Hay una cosa que no nos supera ningún equipo y es en ambición".

El Murcia se juega en Málaga ser cabeza de serie. / Gregorio Marrero

¿Cabezas de serie en Málaga?

"Las cosas que no dependen de mí no me ocupan un tiempo máximo. Bastante tenemos con ir a Málaga, que es un campo muy difícil, ganaron el otro día un partido de BCL muy difícil. El rival se lo puso así con un nivel acertadísimo en el tiro exterior y lo sacaron bien. Están en buen momento. Ir allí es bastante ocupación. Esto que ha pasado es difícil de entender, cómo no se han puesto de acuerdo antes con el calendario para que todo el mundo estuviera en la misma línea".

Claves contra el Unicaja

"Lo que tiene en los últimos años es una versatilidad de juego tremenda. Tiene muchos registros en función de los jugadores que están en pista. Es verdad que el equipo no es igual cuando juega Alberto que cuando juega Perry, son completamente diferentes, pero igual de efectivos y buenos. Uno hace jugar de una forma muy ordenada, con los sistemas muy claros, ejecución perfecta y el otro vuelve el partido loco para los intereses de su equipo. Tiene mucha polivalencia en los interiores, capacidad de tiro exterior, juego al poste abajo, pase, carga de rebote ofensivo, correr, cambiar o no en defensa. Son muchísimas cosas las que tienen en ataque y en defensa. Tenemos que intentar ser fieles a nuestro estilo y compartir la pelota como nos gusta. Incluso Webb aquí era '4' y allí también es '3'".

Cambios en el baloncesto europeo

"Si el Real Madrid se mete en la BCL, Gran Canaria o Joventut tienen que ir a 'El Juego del Calamar' -fase previa de la BCL-. Tenerife y Unicaja son representantes muy importantes de la BCL en el baloncesto español. Han dejado una huella imborrable, antes también el Burgos. Nos encantaría poder volver, pero es un follón tremendo. Todo lo que sea separar caminos dentro de un mismo objetivo es malo para el baloncesto. Separar a los equipos punteros es malo".