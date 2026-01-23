Unicaja y Mijas renuevan lazos dos años más

Hoy se ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Mijas ha renovado el patrocinio que mantiene con el Club Unicaja Baloncesto durante dos años más. Este acuerdo establece que Mijas será patrocinador del primer equipo masculino y femenino del club durante dos temporadas –la actual y la próxima, 2026/27–, con posibilidad de prórroga durante otras dos adicionales –hasta la 2028/29–. Y todo ello, con el fin de conseguir difusión turística, deportiva y cultural de la ciudad.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, han anunciado juntos esta renovación, que permite continuar una colaboración fructífera entre ambas entidades para promover los valores del deporte tanto base como profesional, y promocionar Mijas en muy diversos canales.

Unicaja Mijas

En el contrato se establece que el primer equipo femenino seguirá llamándose Unicaja Mijas; que el logotipo de la ciudad estará incluido en las camisetas de las jugadoras; que el nombre de Mijas estará insertado en los relojes de juego de los encuentros que dispute, y que habrá lonas con la imagen corporativa de la localidad.

Además de todo esto, habrá publicidad dinámica en las pantallas LED del Palacio de Deportes Martín Carpena en los partidos del primer equipo masculino, y además el equipo femenino realizará visitas al Ayuntamiento de Mijas y a instalaciones deportivas municipales a lo largo de la vigencia del contrato.

Este patrocinio se justifica en que ambos equipos tienen una evidente proyección nacional, cuentan con identidad propia y con deportistas que contribuyen a difundir los valores del deporte y de la marca Mijas.

Noticias relacionadas

“Es una garantía que Mijas apoye al Unicaja porque es una gran institución deportiva que es el reflejo de muchos jóvenes y de los valores que queremos demostrar: trabajo en equipo, compañerismo, generosidad y disciplina. Todo esto representa al Unicaja y también a Mijas, por lo que vamos a ir de la mano dos temporadas más como mínimo”, ha explicado la alcaldesa, Ana Mata.