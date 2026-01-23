El Unicaja ofrece un segundo plan de viaje para la Copa del Rey: precios, qué incluye y dónde comprar

El Unicaja quiere que la 'marea verde' se desplace en masa a la Copa del Rey de Valencia que se celebrará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena. Ya queda menos de un mes. El club de Los Guindos había puesto un primer pack de viaje, pero la respuesta de la afición ha sido de tal calibre que la entidad cajista se ha visto obligada a sacar una segunda oferta para intentar dar respuesta a la demanda.

Primer plan de viaje agotado

El primer plan incluía desplazamiento en autobús tanto de ida como de vuelta a Valencia, además de tres noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas y un abono completo de Categoría 7. Es decir, desde el primer día de los cuartos de final hasta la finalísima del domingo por un precio de 525 euros y ya se ha agotado.

Segundo plan de viaje

La disponibilidad hotelera para grandes grupos en la ciudad del Turia es mínima en esas fechas, por lo que el Unicaja ha ofrecido un segundo plan de viaje en este enlace. Este cuenta con desplazamiento de ida y vuelta a Valencia desde Málaga, saliendo el jueves por la mañana y regresando después de la final, así como un abono de Categoría 7 para todos los partidos de la Copa del Rey por un precio total de 285 euros. También se puede reservar con abono de Categoría 6 por 355 euros.

El Unicaja asistirá a Valencia como vigente campeón de la Copa del Rey en Gran Canaria. Defenderá el trono por segunda vez en los últimos años, después de hacerlo en la edición de Málaga 2024 tras conquistar la historia en Badalona. Aún tiene a su alcance, con posibilidades reducidas, ser cabeza de serie y se lo juega todo este domingo frente al UCAM Murcia. Este lunes, pistoletazo de salida a la Copa de Valencia con el sorteo.