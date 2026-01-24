Así están las cuentas en la última jornada para ser cabezas de serie en la Copa del Rey 2026

La Liga Endesa llega a la jornada 17, el final de la primera vuelta y que también certifica el pase a la Copa del Rey, con todo por decidir. Hay ocho plazas, siete ya definidas entre los que está el Unicaja, pero solo uno de ellos tiene su lugar en la tabla asegurado: el Real Madrid como líder. A partir de ahí, seis equipos se juegan ser cabeza de serie, dos jugar en Valencia y el Martín Carpena aparece como protagonista.

El conjunto verde y morado se ha visto partícipe de la lucha por estar entre los cuatro primeros gracias a su último esprint. La situación es tal que así: Valencia (12-4, +210), Barça (12-4, +138), UCAM Murcia (11-5, +107), Baskonia (10-5, +78 y un partido más pendiente), Unicaja (10-6, +53), Joventut (10-6, +53). Pues ahí hay cuatro partidos este domingo que pueden ser decisivos... o no por ese Dreamland Gran Canaria-Baskonia que emerge en el calendario para el 8 de febrero si tiene incidencia alguna en la Copa.

Gran Canaria-Valencia (13.00 horas)

El equipo de Pedro Martínez llega a esta jornada como segundo clasificado con un 12-4 de balance y +120 de average. Depende de sí mismo porque un triunfo en las islas le convierte matemáticamente en cabeza de serie, da igual cuál sea la diferencia de puntos.

Solo hay una combinación muy remota que le deja por debajo de la cuarta plaza. Que el conjunto de Jaka Lakovic se imponga en el duelo y que Barça, UCAM Murcia y Baskonia, también su partido frente al Gran Canaria, ganen este fin de semana y le remonten el average, lo que hace que esta posibilidad sea muy difícil.

Baskonia-Joventut (17.00 horas)

El primero de los partidos que cruza dos rivales directos, quinto y séptimo clasificado. Está claro que el perdedor deja ir todas sus aspiraciones, mientras que el ganador tiene que estar pendiente a otros partidos.

El Baskonia parte con ventaja, 10-5 en la tabla, +78 de average y ese encuentro pendiente. El camino más directo que le lleva a ser cabeza de serie es ganar sus dos partidos y que el UCAM pierda frente al Unicaja o gane, pero con una diferencia mínima que permita a los vitorianos superarles en average. Con esas dos victorias también aspiraría a superar al Valencia o al Barça, según el average. También puede serlo ganando uno de los dos partidos, con victoria del Unicaja sobre el Murcia y teniendo el Baskonia mejor average que UCAM, Unicaja y Joventut.

El equipo de Dani Miret, próximo rival de los cajistas en BCL, está obligado a ganar para ser cabeza de serie. A partir de ahí, debe esperar un triunfo de los de Ibon Navarro por igual o menos puntos que la Penya en Vitoria para así superar el average del Murcia, pero también debe adelantar el average del Baskonia o que este pierda en Gran Canaria, quedando por delante en cuanto a victorias.

El Unicaja vuelve al Carpena con la gran duda de Kalinoski. / FIBA

Unicaja-UCAM Murcia (18.00 horas)

Vuelven las emociones fuertes al Martín Carpena con mucho en juego. El Unicaja está obligado a ganar por al menos 27 puntos a los universitarios para superarles el average. También necesita otra condición que tiene dos vías: que Baskonia pierda sus dos partidos y tener un average superior al Joventut -está empate ahora- o que Baskonia pierda solo uno de los dos encuentros y Unicaja supere en average tanto a Baskonia como Joventut, si se impone en el Buesa.

Los de Sito Alonso son los que más ‘fácil’ lo tienen. Una victoria en el Carpena y dos derrotas del Baskonia le certifican en la cuarta plaza. Si los vitorianos ganan esos dos partidos, necesita el UCAM que no le supere en average. También pueden aferrarse a una derrota del Valencia y/o del Barça y aspirar a superarles el average.

El Barça de Brizuela tiene el camino más fácil de la victoria. / EFE

Barça-Tenerife (19.30 horas)

Los de Xavi Pascual necesitan una victoria para confirmarse como cabezas de serie. También pueden hacerlo perdiendo y que hagan lo mismo UCAM y/o Baskonia -en cualquiera de sus partidos- o que ganen universitarios y vitorianos, siempre y cuando no le remonten el average.

La Laguna Tenerife y Surne Bilbao se juegan la última plaza de la Copa. Los de Melwin Pantzar, duda por una lesión, solo pueden remontarle ganando al Granada, el Tenerife perdiendo y remontando la diferencia de 69 puntos en el average.