El exjugador del Unicaja, Tyson Carter, recibe el alta médica tras el susto más duro de su carrera

Muy buenas noticias desde Belgrado. Tyson Carter, escolta estadounidense del Estrella Roja y exjugador del Unicaja, empieza a dejar atrás el episodio más grave de su carrera deportiva, tras recibir el permiso médico para regresar progresivamente a los entrenamientos con su actual club. Una noticia esperada durante meses, después de que en octubre de 2025 su vida se detuviera de golpe por una embolia pulmonar bilateral que obligó a su hospitalización urgente y encendió todas las alarmas.

Carter, de 27 años, ingresó en un hospital de Belgrado tras presentar graves problemas respiratorios. Las pruebas médicas confirmaron la presencia de coágulos en ambos pulmones, un diagnóstico tan serio como inesperado que derivó en una baja indefinida y en un lógico silencio alrededor de su futuro profesional. La prioridad, desde ese momento, fue una sola: su salud.

Meses de incertidumbre y máxima prudencia

Tras superar la fase más crítica, el exjugador del Unicaja recibió el alta hospitalaria a principios de noviembre, aunque su regreso a las canchas quedó completamente en el aire. Los servicios médicos optaron por un seguimiento exhaustivo para determinar el origen de la dolencia y evaluar los riesgos de una posible vuelta a la alta competición. Dentro de ese proceso, Carter incluso viajó a Estados Unidos, donde pasó parte de su recuperación, arropado por su entorno más cercano. Durante muchas semanas no hubo plazos, ni certezas. Solo controles médicos y la esperanza de que el cuerpo respondiera.

Luz verde médica y primeros pasos

Ese escenario empezó a cambiar este viernes, cuando Sasha Obradovic, entrenador del Estrella Roja, confirmó ante los medios de comunicación que los médicos han dado permiso a Tyson Carter para iniciar los entrenamientos. Un primer paso clave que acerca al escolta a una posible reaparición en competición, aunque todavía sin fechas marcadas en rojo en el calendario.

“Está autorizado para entrenar y, si todo va bien, pronto podría volver a jugar”, explicó Obradovic, devolviendo el optimismo a un club que se ha convertido en la gran revelación de la temporada en la máxima competición del baloncesto europeo, pero que ha echado mucho de menos a uno de sus referentes ofensivos.

Una ausencia de peso en la pista

Y es que antes del suceso, Carter estaba siendo una de las piezas más fiables del Estrella Roja en Euroliga. Promediaba 14,7 puntos por partido, aportando anotación, carácter y experiencia en momentos decisivos. Su baja supuso un golpe deportivo evidente para el conjunto serbio, que perdió a un jugador clave tanto en el juego exterior como en la rotación de minutos importantes.

El Unicaja, muy presente con él desde el primer día

Más allá de Belgrado, la preocupación por el estado de Carter fue especialmente intensa en Málaga. El Unicaja, club en el que dejó una huella profunda antes de salir el pasado verano, estuvo muy pendiente de su evolución desde el primer momento. Un gesto que tuvo un fuerte simbolismo fue la visita al hospital, un par de semanas después de su ingreso, de Božidar Maljković, embajador del club cajista en Serbia, en representación de una entidad que no olvidó a uno de los suyos. También recibió en la habitación del hospital una camiseta firmada por toda la plantilla cajista con un mensaje de ánimo y de pronta recuperación, que el equipo lució en uno de sus partidos en el Martín Carpena, además de un ramo de flores.

A la espera de volverlo a ver en la pista

La historia de Tyson Carter es, ante todo, la de una victoria silenciosa. La de alguien que llegó muy joven a Málaga para convertirse en uno de los exteriores con más futuro del baloncesto continental. Tras superar definitivamente su grave problema médico, ahora, con la prudencia como compañera de viaje, el escolta vuelve a botar el balón y a mirar al futuro con cautela, pero también con ilusión.

Su regreso definitivo aún no tiene fecha, pero ya ha ganado el partido más importante. Y en ese, el marcador siempre es secundario.