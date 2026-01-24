El lunes 26, sorteo de la Copa del Rey, con el Unicaja como vigente campeón y protagonista

El próximo lunes 26 de enero, a las 12:00 horas, el Teatre Martin i Soler (Palau de les Arts Reina Sofía) de Valencia acogerá el sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey que se disputará en la capital levantina del 19 al 22 de febrero, así como los grupos de la fase final de la Minicopa Endesa. El Unicaja estará presente en ambos acontecimientos con su primer equipo y con el de categoría infantil, respectivamente.

Berni Rodríguez y el gerente, Paco Sáez, representantes del Unicaja

En el acto, que estará conducido por la periodista Alejandra Llambés y por el excanterano cajista Pepe Pozas y será retransmitido en directo a través del canal de Youtube de la ACB, contará con la presencia de Antonio Martín, presidente de la ACB, José Luis Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat, y Rocío Gil, concejal de igualdad, educación y deportes del Ayuntamiento de Valencia. Por parte del Unicaja, estarán presentes en este acto el embajador del club, Berni Rodríguez, y el gerente, Paco Sáez.

En esta oportunidad, ejercerán como manos inocentes Víctor Claver, leyenda de la ACB, y David Ferrer, extenista profesional que ganó 27 títulos individuales de la ATP y que llegó a ser número 3 del mundo en 2013.

Horarios confirmados de la Copa

Se sortearán las eliminatorias de cuartos de final, así como los cruces de semifinales, completando de esta forma el cuadro final de la Copa del Rey Valencia 2026.

Ya se conocen los horarios de los partidos. El jueves 19 se jugará el primer partido de cuartos a partir de las 18 horas. El segundo partido se disputará a partir de las 21 horas. Al día siguiente, viernes 20, se jugarán las otras dos eliminatorias de cuartos en los mismos horarios: 18 horas y 21 horas, respectivamente.

La dos semifinales, con los cuatro equipos ganadores de los cuartos de final, se disputarán el sábado 21. La primera será a partir de las 18 horas y la segunda, desde las 21 horas. La gran final del domingo 22 será a partir de las 19 horas.

Ocho aspirantes al título que defiende el Unicaja

Real Madrid (líder de la primera vuelta, asegurándose jugar la primera jornada el jueves 19, con un día de descanso de cara a unas hipotéticas semifinales), Valencia Basket, Barça, UCAM Murcia, Kosner Baskonia, Unicaja y Joventut ya tienen asegurada su presencia en el torneo del KO, mientras que La Laguna Tenerife y Surne Bilbao pelearán en la Jornada 17 por hacerse con la última plaza en juego este fin de semana, con el equipo canario como favorito para ese octavo billete.

Sorteo de grupos de la Minicopa Endesa

Además de la Copa del Rey, también se celebrará el sorteo de grupos de la Minicopa Endesa 2026, cuya fase final se disputará en L’Alqueria del Basket de Valencia y en la que participarán Barça, Valencia Basket, Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Occident Bàsquet Manresa y el Unicaja, que se clasificó en la Fase Previa celebrada en Valencia el pasado mes de noviembre.

Los exjugadores Juanma López Iturriaga y Toñín Llorente serán los encargados de ir sacando las bolas que compondrán los dos grupos de cuatro equipos que lucharán por una plaza en semifinales. Desde el 18 de febrero se disputarán la fase de grupos y las semifinales, mientras que el torneo pondrá su broche de oro con la disputa de la gran final, el domingo 22, horas antes de la disputa de la gran final del torneo ACB.