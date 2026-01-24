Unicaja-UCAM: un partido siempre especial

Partidazo. Unicaja y UCAM Murcia, dos enemigos íntimos en estas últimas temporadas, se citan este domingo en el Palacio Martín Carpena (18 horas) para disputar una última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa, a la que ambos llegan con los deberes hechos, al tener asegurado el billete para la Copa del Rey de Valencia. En juego, eso sí, una victoria este fin de semana que servirá para "ordenar" la clasificación e incluso decidir si alguno de los dos puede todavía ser cabeza de serie de cara al sorteo copero del lunes.

Una victoria por debajo del UCAM

El UCAM llega a este partido con 11 victorias, una más que el Unicaja (10). La verdad es que las cuentas para terminar en el Top 4 de la clasificación son mucho más favorables para el equipo de Sito Alonso que para el de Ibon Navarro. Si ellos ganaran en el Carpena (ojalá no) tendrían muchas opciones, pero el Unicaja necesitaría ganar por casi 30 puntos a los murcianos y que el Baskonia pierda uno de los dos partidos que le quedan para acabar en esa cuarta plaza que, sinceramente, nadie en el Unicaja la considera un objetivo "real" para este domingo.

Lo que hay en juego en este partido, y sí que es muy importante, es una victoria entre dos presuntos rivales directos de cara al play off por el título de dentro de cuatro meses. Por eso el partido es tan importante, sin dejar de mirar de reojo lo de la Copa, por si saliera la carambola...

Buenos precedentes y un lunar difícil de olvidar

Unicaja y UCAM tienen muchas batallas recientes a sus espaldas. Casi todas han salido de cara para el Unicaja (play off de BCL 2023, Supercopa 2023 y 2024, Final Four BCL 2024), pero también hay un lunar negro con esa semifinal ACB de amargo recuerdo en 2024, en la que el UCAM eliminó al Unicaja, en un play off que terminó con 2-3 a favor de los universitarios.

Muchas dudas en el Unicaja

El partido llega en uno de los peores momentos físicos del equipo. Hasta tres jugadores son duda por diversas molestias físicas. La presencia en el partido de Jonathan Barreiro, Killian Tillie y Tyler Kalinoski será una incógnita hasta el último momento. Es seguro que uno de los tres será el descarte de Ibon Navarro, pero el problema es que a lo mejor tiene que quedarse sin vestir más de uno, lo que acortaría la rotación de un equipo algo cargado esta semana, después del esfuerzo europeo del miércoles contra el Würzburg. Ibon Navarro tomará la decisión en función de los que los médicos, los fisios y los "prepas" digan un par de horas antes del partido.

La revelación de la temporada

El UCAM ha jugado una gran primera vuelta liguera. Una de las señas de identidad del conjunto de Sito Alonso es su gran despliegue físico e intensidad que tiene su traducción en el dominio del rebote. Ahí, los murcianos son el segundo mejor conjunto en rechaces (40,06), casi empatados con el líder, el Valencia Basket (40,19). Esto se debe a que son los líderes en el rebote defensivo (27,19) y terceros en el ofensivo (12,88). Por tanto, el dominio bajo aros será una de las claves del encuentro de este domingo.

Sito Alonso, esta temporada dirigiendo al UCAM Murcia. / ACBPhoto

Pero el éxito de la gran temporada de los pimentoneros también reside en sus incorporaciones para este curso. Una de ellas es David DeJulius, base estadounidense convertido en una de las grandes revelaciones esta temporada en la Liga Endesa y principal referente anotador del UCAM Murcia, donde firma 14,9 puntos, 2,9 asistencias y 1,6 rebotes. Le acompaña en la dirección otro debutante destacado, Michael Forrest, que promedia 13,1 puntos, 1,9 asistencias y 1,9 rebotes, además de Jonah Radebaugh (6,4 puntos, 2,6 rebotes).

En el exterior, Dylan Ennis (11,4 puntos, 3,8 rebotes, 3,4 asistencias), Howard Sant-Roos (7,1 puntos, 3,8 rebotes, 1,8 asistencias), Sander Raieste (6,8 puntos, 6,3 rebotes) y Toni Nakic (7,4 puntos,2,2 rebotes) completan un perímetro muy completo. Mientras, en la pintura, otra de las caras nuevas de la competición, Devontae Cacok (10,6 puntos, 4,8 rebotes) es la referencia de un juego interior en el que el oficio de Emanuel Cate (7,4 puntos, 6,3 rebotes) y la intimidación de Moussa Diagne también destacan. Además, han incorporado recientemente al ala-pívot Kelan Martin.

Martín Carpena

Es de esperar que el Palacio Martín Carpena vista sus mejores galas y sea factor determinante para que el Unicaja supere a su rival. Este curso el Palacio está muy por debajo de sus decibelios habituales en las tres últimas temporadas. Hay que recuperar esa magia como sea para que el equipo pueda superar mejor los momentos de debilidad que siempre aparecen durante los partidos. Ya se sabe que 10.000 contra 5 todo lo hace más sencillo...