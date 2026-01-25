Navarro: "Sólo a base de testiculina no ganaremos los partidos importantes"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, se mostró contento por el resultado y el esfuerzo de sus jugadores, a los que felicitó. Pero abundó este domingo tras el triunfo en la prórroga ante UCAM Murcia que queda bastante por mejorar para aspirar a conseguir grandes cosas: "Porque sólo a base de testiculina no ganaremos partidos importantes", manifestó.

Luego incidió en el daño que hace haber cosechado la escuadra verde grandes títulos en el pasado más reciente: "Las expectativas son nuestro mayor enemigo", subrayó. A su juicio, el reto es hacer ver a la masa social cajista que esta temporada no se tiene el mismo conjunto que en las anteriores. "No somos el mismo equipo. No consigo que lo entendáis. No somos el mismo equipo con cinco jugadores nuevos, somos distinto equipo con cuatro o cinco jugadores anteriores", alegó.

Sorteo copero

Lamentó que fuera de la plantilla las sensaciones sean mucho peor que lo que dictan los resultados, con esa base ya reseñada como justificación. No obstante, con la presión externa por ese rosario de títulos cosechados, el Unicaja espera poder conocer su rival de Copa del Rey, en esa defensa del título que tiene ante sí en Valencia, después del sorteo de este mismo lunes.

Ibon Navarro reconoció que no es muy serio vivir esta inquietud sobre el nombre del rival copero, con este mes de enero ya casi acabado y a las puertas de que llegue esa cita tan importante. "Igual no se ha podido hacer el sorteo antes, no lo sé", aclaró tras ser preguntado en rueda de prensa sobre las circunstancias que han llevado a no celebrarlo con más antelación.

Sobre el encuentro, el técnico vasco felicitó a sus jugadores por el esfuerzo y el carácter demostrado: "Sabíamos que íbamos a jugar con un equipo que está jugando muy buen baloncesto, que nos iba a poner en muchos problemas. Y sabíamos que teníamos que jugar contra su defensa en zona con determinación". Hasta el descanso no se había podido frenar al rival. "Después hemos vuelto con las ideas más claras, sobre lo que teníamos que hacer y lo hemos hecho mejor", abundó Navarro.

Nuevo clásico

Considera que la buena segunda parte es "fruto de la inversión; hemos igualado en ella los dos mejores cuartos de Valencia. Así hemos visto que en el último cuarto la valoración de UCAM es de 1", expresó en el contexto de haber logrado esa mejoría con el equipo revelación de toda la primera vuelta. No ocultó por otra parte su satisfacción por esa rivalidad que se ha generado con Murcia, puesto que lo habitual es hablar de clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

Al respecto, catalogó de "muy especial" ese ambiente que se genera con cada duelo directo. Nadie fuera lo entiende, porque no lo vive. Pero nos hemos visto en muchas en los últimos tres años. Unas veces la victoria ha caído para nuestro lado y otras, para Murcia. Nos acordamos de la más gorda de ellos y ellos de la nuestra. Aquí ya hay otro clásico, pero vende menos", matizó Navarro.

Noticias relacionadas

"Todos sabemos lo que son. Partidos duros, con tensión, aquí, allí. Pero he visto mucha normalidad en la cancha, por ejemplo hoy. Muchos jugadores se conocen, han jugado juntos. Y cuando acaba, ellos nos felicitan. Y nosotros a ellos. Esto es el deporte", concluyó.