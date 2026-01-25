¿Qué rival le puede tocar al Unicaja en el sorteo de la Copa del Rey Valencia?

El destino del Unicaja en la Copa del Rey de Valencia 2026 empezará a escribirse este lunes 26 de enero, cuando en la capital del Turia se celebre, a partir de las 12 del mediodía (DAZN), el sorteo de un torneo que, una vez más, promete máxima igualdad, tensión y baloncesto de alto voltaje.

Del 19 al 22 de febrero, el flamante Roig Arena acogerá una Copa del Rey que reunirá a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa. El conjunto malagueño llegará a la cita como vigente campeón, tras levantar el título en Gran Canaria 2025, y con el aval de haberse convertido en uno de los equipos más fiables en el formato del KO: dos títulos en las tres últimas ediciones: Badalona 2023 y Gran Canaria 2025. Sin embargo, el contexto de esta edición no parece tan favorable en clave cajista.

Unicaja, en el Bombo 2

El Unicaja estará encuadrado en el bombo 2 del sorteo, reservado a los equipos clasificados entre la quinta y la octava posición al término de la primera vuelta. Eso significa que, en cuartos de final, se medirá sí o sí a uno de los cabezas de serie, todos ellos proyectos de enorme entidad y con aspiraciones claras al título.

Por primera vez en la historia, el sorteo se realiza con un partido todavía pendiente por jugarse de la primera vuelta, el Dreamland Gran Canaria-Baskonia, aplazado en su día por cuestiones meteorológicas. Esto provoca que el Unicaja pueda tener todavía 5 posibles rivales y no cuatro, hasta que se dispute ese partido aplazado. Es seguro que serán cabezas de serie el Real Madrid (líder de la Liga), el Valencia Basket (2º) y el Barça (3º). El cuarto, puede ser el UCAM Murcia o el Baskonia. Si el equipo vasco gana ese partido pendiente en Las Palmas, la plaza será para ellos. Si pierde en su visita a Gran Canaria del próximo 8 de febrero, entonces será el UCAM el cabeza de serie que acompañe a madridistas, taronjas y blaugranas.

Pase lo que pase en ese partido, cualquiera de los 5 rivales que le toque al Unicaja será un reto durísimo en Valencia para los de Ibon Navarro.

Real Madrid: el rival más duro

El cruce más exigente posible que puede salir del sorteo de este lunes sería con el vigente líder de la Liga Endesa. El Real Madrid es, por plantilla, presupuesto y experiencia, el gran coloso del baloncesto español. Un equipo diseñado para ganar títulos y que en un partido único eleva aún más su nivel competitivo. Para el Unicaja, enfrentarse al Madrid supondría asumir un reto mayúsculo: controlar el ritmo, minimizar errores y sobrevivir al talento individual blanco. Eso sí, el conjunto malagueño ya ha demostrado en los últimos años que no se arruga ante nadie y precisamente le ganó la final del año pasado al equipo blanco en Las Palmas. Aun así, sería el emparejamiento más duro en el papel.

El Real Madrid ha terminado líder la primera vuelta de la Liga Endesa. / ACBPhoto

Valencia Basket: un anfitrión con todo a favor

Tras el Real Madrid, parece el otro gran "coco" de esta Copa. Valencia Basket ejercerá de anfitrión en su nueva casa, el Roig Arena. Jugar con su afición volcada y un conocimiento absoluto del escenario es, a priori, una ventaja competitiva, aunque en la Copa el anfitrión suele quedarse sin premio.

El equipo taronja combina físico, talento exterior y una identidad muy definida. Para el Unicaja, que ya ganó en Liga en Valencia hace unas semanas, eliminar al organizador de la Copa supondría un golpe de autoridad, pero también una batalla emocional y ambiental de primer nivel. Si se les puede evitar en el sorteo de cuartos... mejor que mejor.

El Valencia Basket será anfitrión de la Copa este 2026. / ACPhoto

Barça: talento y colmillo en el KO

El Barça ha mejorado mucho desde la llegada de Xavi Pascual, pero parece un escalón por debajo de Real Madrid y Valencia en cuanto a exigencia. Aunque su temporada pueda tener altibajos, también es cierto que en una Copa del Rey el conjunto azulgrana siempre es un rival temible.

Para el Unicaja, el duelo ante el Barça exigiría máxima concentración defensiva y una ejecución ofensiva muy precisa. Los precedentes recientes demuestran que los malagueños pueden competir de tú a tú, pero el margen de error sería mínimo. En caso de que las bolas emparejen a ambos en cuartos de final, sería un cruce atractivo, mediático y de altísima exigencia táctica.

El Barça, otro posible rival del Unicaja en Valencia. / ACBPhotio

UCAM Murcia: el rival trampa, pero más asequible

Sobre el papel, UCAM Murcia podría parecer el rival más “amable”, pero sería un error subestimarlos. El equipo murciano ha demostrado en las últimas temporadas una gran competitividad y una capacidad notable para elevar su rendimiento en partidos grandes. Su intensidad defensiva, su disciplina táctica y su ausencia de complejos lo convierten en un rival muy peligroso en un partido a vida o muerte. Para el Unicaja, sería un duelo de máxima tensión, pero más abierto, quizá, que con cualquiera de los otros tres rivales. Su actual cuarta plaza podría perderla si el Baskonia gana en Las Palmas, lo que les sacaría del bombo de los cabezas de serie para mandarlo al mismo bombo en el que estarán Unicaja, Joventut y La Laguna Tenerife.

El UCAM Murcia tiene pendiente todavía asegurarse ser cabeza de serie. / ACBPhoto

Baskonia: intensidad, ritmo y carácter

El Baskonia es, históricamente, uno de los equipos más incómodos en formato Copa, aunque es verdad que han fallado las últimas temporadas quedando fuera de la fista copera. Intensidad defensiva, transiciones rápidas y una mentalidad muy agresiva definen al conjunto vitoriano, que también ha ido de menos a más este curso.

Para el Unicaja, este cruce tendría un punto de igualdad mayor que con otros de los posibles rivales, pero no por ello sería sencillo. Baskonia sabe moverse en escenarios de presión y suele crecerse en torneos cortos. El control del rebote y del ritmo de partido sería clave para evitar que el choque se convierta en un intercambio constante de golpes.

El Baskonia podría ser cabeza de serie si gana en Las Palmas su partido aplazado. / ACBPhoto

Un campeón sin el cartel de favorito

El Unicaja llegará a la cita de Valencia con la tranquilidad que otorgan los títulos recientes y la certeza de ser un equipo copero, fiable y competitivo en escenarios de máxima exigencia. Sin embargo, esta vez el contexto es diferente. Estar en el bombo 2, la irregularidad, la falta de talento respecto al Unicaja de las tres últimas temporadas, la entidad de los posibles rivales y el nivel general del torneo hacen que, toque quien toque, el conjunto malagueño no parta como favorito para levantar la Copa el domingo 22 de febrero.

Eso no significa renunciar a nada. Y es que si algo ha demostrado el Unicaja en los últimos años es que sabe competir, sufrir y crecer cuando el foco está más encendido. El sorteo del lunes marcará el primer obstáculo. A partir de ahí, la Copa, como siempre, dictará su propia ley.