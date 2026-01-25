El Unicaja remonta al UCAM Murcia y le remata en la prórroga (92-88)

No fue por 27 o más puntos, porque eso era una utopía. Pero dio igual. Fue después de una remontada casi imposible y una prórroga no apta para cardíacos. El Unicaja ganó este domingo al UCAM Murcia por 4 puntos (92-88), diferencia insuficiente para ser cabeza de serie este lunes en el sorteo de la Copa de Valencia, pero renta más que válida para sumar la victoria número 11 de la temporada, cazar en la clasificación a los universitarios y seguir en una buena línea rumbo al play off por el título de dentro de cuatro meses y pico.

Entre los mejores

El Unicaja echa el cierre a una primera vuelta de la Liga Endesa 2025/2026 más que digna. Con 11-6 en la tabla, está asentado entre los 8 mejores de la Liga y muy cerquita del Top 4. Mejores números, seguro, que sensaciones. Y eso es otra muy buena noticia porque quiere decir que el margen de mejora es obvio, por lo que se puede soñar con todavía crecer más en la tabla en la segunda parte de la temporada ACB.

El Unicaja supo esta vez sufrir. Estuvo por detrás en el marcador casi todo el partido, pero no se rindió. Se han ido jugadores muy importantes el pasado verano, pero el grupo mantiene su gen competitivo. Es la única manera de poder explicar por qué no perdió esta vez el Unicaja ante un gran UCAM Murcia.

Los de Sito Alonso demostraron en el Carpena ser un equipo con muchas cosas buenas. Llevan en el Top 4 de la Liga desde que arrancó la temporada, pero esta derrota en el Martín Carpena les obliga a esperar a que el Baskonia pierda en Las Palmas el partido aplazado que se jugará el 8 de febrero para poder ser cabezas de serie de la Copa y evitar así en el sorteo de cuartos a los principales favoritos.

Buen ambiente en el Carpena

Buen partido también el que "jugó" el Martín Carpena. No se llenó el Palacio, algo habitual este curso, pero es verdad que hubo muy buen ambiente de principio a fin. Se nota que a la "marea verde" le pone mucho jugar contra el UCAM. No sé si es por Sito Alonso, por Dylan Ennis, por las desafortunadas declaraciones de su director general, Alejandro Gómez, hace un par de temporadas en contra del Unicaja, o por qué, pero el caso es que de un tiempo a esta parte los partidos contra el equipo murciano son de los más calientes de la temporada en el Palacio. Se vio este domingo con mucho ambiente y una evidente ayuda de la grada al equipo en los momentos que más necesitó su gente.

Mejor el UCAM en el inicio

Arrancó más acertado el UCAM. Le entraron un par de triples y marcó un 2-10 de salida que dio confianza a los de Sito Alonso. La defensa zonal del UCAM evitó que fluyera bien el juego de ataque de un Unicaja que siempre estuvo a remolque de su rival, aunque sin perderle la cara en el marcador. Con Alberto Díaz al mando el equipo tuvo más ideas y el primer cuarto se cerró con un 20-24.

Contra la zona, el equipo buscó correr. Es su ADN habitual, pero esta vez parecía todavía más necesario. La energía de Tyson Pérez, Audige y Rubit acercó a los verdes a solo uno de desventaja. Fue un espejismo. El UCAM pegó otro acelerón que obligó a Ibon Navarro a parar el partido, con 23-31 para los universitarios.

El porcentaje de acierto en el tiro de 3 del UCAM volvió a colocar a los visitantes con una ventaja cómoda (28-39). El Unicaja vivió su peor momento del partido: sin ideas, perdido en la pista y falto de un líder capaz de tirar del carro. La desventaja creció todavía más, 30-44. El partido estaba muy cuesta arriba al llegar el descanso: 37-48.

Remontada

Ocho puntos seguidos de Duarte dieron un poco de luz. Tyson Pérez acertó con otra bomba desde el 6.75 y el Carpena ardió. El 48-53 hizo creer otra vez a equipo y afición, con todavía 6.30 para el final del tercer cuarto. La remontada siguió su proceso. Balcerowski también asumió galones en ataque y los verdes se colocaron a 1, 54-55.

Encontró entonces el UCAM en Sant-Roos el antídoto perfecto para aguantar el ímpetu anotador de los verdes. El cubano y Martin permitieron al UCAM entrar en los 10 minutos finales con un más cómodo 62-69.

Un triple de Duarte a 6.24 del final igualó el marcador. ¡Por fin!. 69-69 y partido nuevo. Sito pidió tiempo muerto. Los nervios aparecieron en ambos lados de la cancha. Cada ataque fue una pequeña guerra de guerrillas. Dos tiros libres de Balcerowski dieron la primera ventaja, 72-71. Solo ya con 3.10 por delante.

Dos triples de DeJulius volvieron a desequilibrar el marcador. El UCAM entró en los 100 últimos segundos con un 74-79 que parecía ya casi definitivo. Perry volvió a igualar el marcador, a solo 16 para el final, 79-79. Defendió bien el Unicaja el último ataque y el partido se fue a la prórroga.

Prórroga

Entonces apareció la mejor versión de Webb III en el tiempo extra. El americano, jugando de "4", lo metió todo. Hizo 9 puntos seguidos de todas las facturas y el Unicaja se puso 88-82, a 2.17 del final. El rival no se rindió. Siguió creyendo hasta que una canasta de Djedovic, sobre la misma bocina de los 24 segundos, marcó el 92-88 para el que ya no hubo más respuesta.

Ficha

92 - Unicaja (20+17+25+17+13): Perry (12), Djedovic (12), Duarte (20), Webb III (17), Balcerowski (12) -quinteto inicial- Díaz (3), Sulejmanovic (0), Audige (3), Rubit (2), Tyson Pérez (11), Barreiro (0).

88 - UCAM Murcia (24+24+21+10+9): DeJulius (25), Ennis (13), Raieste (6), Nakic (10), Cate (10) -quinteto inicial- Cacok (5), Forrest (2), Radebaugh (0), Falk (0), Sant-Roos (12), Martin (5).

Árbitros: Carlos Peruga, Sergio Manuel y Guillermo Ríos. Eliminado por faltas Augustine Rubit, del Unicaja.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.725 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en respeto de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Joventut-Unicaja, próxima cita en la BCL

Y después de la "batalla" contra el UCAM, llega otro partido de suma importancia, con la visita del Unicaja este próximo miércoles a Badalona. Los dos líderes del Grupo K del Round of 16 de la BCL se citan en un duelo que puede ser definitivo para la suerte del grupo. Quedar primero es asegurarse la ventaja de campo en el play off de cuartos de final previo a la Final Four. ¡Casi nada! Estamos ante 40 minutos esta semana en el Olimpic que valen oro de cara a lo que resta de competición FIBA. Es evidente que vienen emociones fuertes.