Juanma Rodríguez analiza al Real Madrid, rival del Unicaja en Copa: "Es el equipo más en forma de Europa"

Juanma Rodríguez fue el representante del Unicaja encargado en analizar la primera eliminatoria cajista en la Copa del Rey de Valencia de 2026. Será el Real Madrid, "probablemente, es el equipo más en forma de Europa" en palabras del director deportivo cajista, quien ponga a prueba a los malagueños en la complicadísima defensa del trono copero.

Primera vuelta

Antes de todo, el malagueño quiso hacer un balance de esta primera vuelta del Unicaja en Liga Endesa después de un balance de 11-6 y multitud de problemas: "Ha tenido mucho mérito lo que ha hecho el equipo, sobreponiéndose a muchísimas dificultades en forma de lesiones, incorporaciones de jugadores nuevos, otras incorporaciones de esos jugadores por lesiones y hemos terminado a una victoria de ser cabeza de serie. Hay que poner muy en valor lo que ha hecho el equipo en esta primera vuelta".

"La Liga ACB todos sabemos que cada vez es más competitiva, fuerte, con muchísimos equipos de un gran nivel, todos entrenados muy bien. Ahí pondría el valor de nuestro cuerpo técnico y de nuestros jugadores, han hecho un esfuerzo impresionante por ganar muchísimos partidos y nos ha dado la posibilidad de estar un año más en la Copa del Rey", añadió.

El Real Madrid terminó la primera vuelta de la ACB como líder. / ACBPhoto

Emparejamiento

A partir de ahí, entró en la eliminatoria frente al Real Madrid con una idea clara: "Si no eres cabeza de serie, te puede tocar uno de los mejores equipos como así nos ha tocado, ahora mismo el mejor", pero con "mucha ilusión de competir en esta Copa".

El equipo de Sergio Scariolo ha terminado la primera vuelta de la ACB con un balance de 15-2 y marcha en Euroliga, pese a las dudas iniciales, tercero con un 16-8: "Nos enfrentamos a un equipo que a estas alturas, no sabremos lo que pasará de aquí a tres/cuatro semanas, probablemente es el equipo más en forma de Europa. Un físico impresionante, un excelente entrenador. Iremos con toda la ilusión del mundo a competir y a plantar cara", valoró Juanma Rodríguez.