Estos son los números del Real Madrid, rival del Unicaja en la Copa del Rey

La suerte ha querido que la Copa del Rey de Valencia 2026 reedite la final de Gran Canaria 2025 en los cuartos de final bastante antes, el vigente campeón copero contra el campeón de la primera vuelta de la Liga Endesa. El Unicaja de Ibon Navarro iniciará su camino en el espectacular Roig Arena contra el Real Madrid de Sergio Scariolo.

Líder en ACB

El equipo blanco ha sido el gran rival a batir en esta primera mitad de la fase regular de la ACB. Ha quedado como primer clasificado con un balance de 15 victorias y dos derrotas, en la jornada 2 frente al Baskonia y en la 14 frente al Barça. A partir de ahí, el camino ha sido triunfal para el Real Madrid llegando a alcanzar los 11 triunfos consecutivos, uno de ellos frente al Unicaja.

En lo que son los números globales del equipo, el conjunto blanco es el segundo con más valoración de la ACB (109.24), el tercer con más puntos anotados (92.12), líder en tapones (4.71), quinto en tiros de 2 (21.88) y segundo en porcentajes (59.14%), primero en tiros libres (21.71) y segundo en porcentajes (81.64%), cuarto en faltas recibidas (23.35) y primero en mates (4.12).

Es uno de los equipos más profundos del baloncesto español, pero hay algunos jugadores que despuntan en las estadísticas de la Liga Endesa. Mario Hezonja, por ejemplo, es el tercer máximo anotador con 17.1 puntos. Edy Tavares lidera la lista de tapones (2.3) y cuenta con el tercer mejor porcentaje en tiros de 2 (74.1%), mientras que Theo Maledon y David Kramer son el segundo y el cuarto mejor más/menos, respectivamente, con 8.4 y 7.2.

Camino en Euroliga

Ese dominio con el que los de Scariolo se han asentado en la primera posición de la ACB poco a poco lo trasladan a la Euroliga. De los últimos 13 partidos que han disputado en la máxima competición continental, el balance es de 11-2, registros que explican el 16-8 con el que se ha colocado en la tercera posición, solo por detrás de Hapoel Tel Aviv y Fenerbahçe, ambos con un partido por recuperar.

El Madrid va líder en ACB y tercero en Euroliga. / ACBPhoto

Esa mejora se traduce en las cotas más altas de algunos registros estadísticos: cuarto en porcentaje de triples (37.7%), segundo en porcentaje de tiros de campo (48.9%), cuarto en rebotes (37.3), primero en tapones (4.0). En cuanto a jugadores, Trey Lyles está siendo una de las grandes sorpresas con 14.2 puntos, 4.9 rebotes y 16.5 de valoración. Edy Tavares destaca como el sexto mejor reboteador de la competición (6.6) o también Facundo Campazzo como uno de los mejores asistentes (4.9).

Partido contra el Unicaja en Liga

No hace mucho que ambos equipos se enfrentaron en Liga Endesa con derrota de los verdes por 91-82 en el Movistar Arena en la jornada 12. Fue un partido de contrastes, de protagonistas inesperados y de problemas con el triple. El Unicaja perdió, pero sometió al Real Madrid durante la primera mitad, llegando al descanso con un marcador de 46-54. 20 minutos casi idílicos. Parecían convencidos los malagueños en asaltar la fortaleza blanca, aunque el partido cambió en cuanto empezó a venirse abajo el porcentaje desde la larga distancia. Ese 0/13 en la segunda mitad y la aparición de jugadores como Garuba o Abalde elevaron el listón defensivo de los locales para ganar el encuentro.

Esta fue la ficha técnica de aquel partido:

91 - Real Madrid (27+19+25+20): Campazzo (11), Llull (6), Procida (4), Hezonja (19), Tavares (7), -cinco inicial-, Maledon (15), Abalde (5), Deck (4), Garuba (13), Len (-), Feliz (7).

82 - Unicaja (30+24+12+16): Perry (11), Duarte (16), Barreiro (2), Webb III (-), Balcerowski (17) -quinteto inicial- Díaz (4), Tillie (12), Sulejmanovic (7), Kalinoski (-), Audige (6), Rubit (3), Tyson Pérez (4).

Árbitros: Jordi Aliaga, Francisco Araña y Esperanza Mendoza. Eliminaron por cinco faltas a Tavares (m. 38).

23 días de competición hasta la Copa

A partir de este martes, a ambos equipos le quedan 23 días de competición hasta la Copa del Rey. Unos con el Round of 16 de la Basketball Champions League y otras con la Euroliga, pero Ibon Navarro y Sergio Scariolo terminarán en un punto común. Un caprichoso 15 de febrero que, cuatro días antes de ese cruce de cuartos de final, les enfrentará de nuevo en la Liga Endesa.