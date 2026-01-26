El Real Madrid, rival del Unicaja en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia 2026

El Unicaja conoció este lunes, a poco menos de un mes para la competición, cuál será su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto de Valencia 2026. El azar ha deparado que el Real Madrid de Sergio Scariolo sea el primer rival que se cruce en el camino de los malagueños, el jueves 19 de febrero, a las 21 horas. La cita del torneo del k.o se disputará en el Roig Arena de Valencia, del 19 al 22 de febrero.

Real Madrid-Unicaja, cuartos de final de la Copa del Rey / ACBPhoto

En caso de superar el choque de cuartos, el rival del Unicaja en semifinales será el ganador del duelo Valencia Basket-Joventut de Badalona, la otra eliminatoria de cuartos que va por su mismo lado del cuadro de emparejamientos. Los otros dos cruces de cuartos de final son: Barça-UCAM Murcia/Baskonia y Baskonia/UCAM Murcia-La Laguna Tenerife.

Cuadro de emparejamientos de la Copa del Rey de Valencia 2026. / ACB

Reto mayúsculo

Estaba claro que sin ser cabeza de serie, el sorteo iba a deparar un camino muy duro para los cajistas en Valencia. Pero es que quizás la suerte deparó el peor rival posible. Este Real Madrid vuela en la Liga y también en Europa. Parece cada día más entonado y a falta de menos de un mes para que arranque la competición, es evidente que es el candidato número 1 para ganar la competición copera.

Derrota del Unicaja en Madrid en la primera vuelta

El único partido que ha medido a ambos equipos en esta temporada fue el pasado 28 de diciembre en la jornada 12 de la Liga Endesa. Hizo un muy buen partido el equipo cajista en la primera parte, que le valió para irse al descanso con ventaja (46-54), aunque a partir del tercer cuarto el equipo merengue impuso su ley (91-82).

Los máximos anotadores de aquel partido fueron Mario Hezonja, 19 puntos, y Theo Maledon, 15; mientras que por parte del Unicaja, los más entonados en ataque fueron Balcerowski, con 17 y Chris Duarte, 16. Se da la curiosidad que ambos volverán a enfrentarse en Liga el 15 de febrero, en el Martín Carpena. Será solo 4 días antes del partido de cuartos de final en Valencia.

El Unicaja es el campeón... pero no favorito

Es evidente que el Unicaja afrontará la eliminatoria de cuartos de final sin ser favorito ante el poderosísimo Real Madrid. Pero también es cierto que, a un partido, al equipo verde y morado siempre hay que tenerlo en cuenta. Los de Ibon Navarro, no hay que olvidarlo, son los actuales campeones de la Copa del Rey y, por lo tanto, defenderán entorchado en el Roig Arena ese último fin de semana del mes de febrero.