Sergio Rodríguez: "Unicaja es un buen equipo con gran entrenador"

Sergio Rodríguez, director deportivo del Real Madrid, también analizó al Unicaja después de que el sorteo de la Copa del Rey haya querido reeditar en cuartos de final el último partido que decidió al campeón de Gran Canaria: el conjunto de Ibon Navarro y su tercer título copero.

Análisis del Unicaja

El canario no dudó en alabar al Unicaja: "Viene de ser campeón, es un buen equipo, con gran entrenador y tenemos muchas ganas", a lo que añadió sobre el equipo verde y morado: "Unicaja lleva varios años haciendo un grandísimo baloncesto, jugando muy bien, estando en torneos importantes, ganando. Es un rival complicado". Ahora, Real Madrid-Unicaja en los cuartos de final.

Temporada al alza

Aún quedan varias semanas hasta que el Roig Arena dé el pistoletazo de salida a su primer gran torneo, pero lo cierto es que el Real Madrid va con la flecha hacia arriba: "Hemos hecho una temporada de menos a más, estamos en un buen momento, trabajando muy bien. La dinámica que se ha incorporado y llevamos ya tiempo entrenando nos va mucho mejor. Contentos por el proceso que nos ha llevado hasta aquí y ahora empieza la parte importante. El objetivo de la Copa siempre es un objetivo muy importante", aseguró Sergio Rodríguez.

Precisamente, Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, aseguraba que el Real Madrid es "el equipo más en forma de Europa" en estos momentos y es el segundo trofeo en liza para los de blanco después de perder la final de la Supercopa Endesa contra el Valencia Basket en el Carpena: "Sé que es un momento de la temporada importante. Si sale bien, te da mucha calma para la siguiente parte de la temporada", cerró el representante blanco.